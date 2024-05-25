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Израиль

Силы ЦАХАЛа продолжают действовать на севере, юге и в центре сектора Газы

время публикации: 25 мая 2024 г., 12:53 | последнее обновление: 25 мая 2024 г., 13:34
Силы ЦАХАЛа продолжают действовать на севере, юге и в центре сектора Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 98-й дивизии продолжают действовать в районе Джабалии на севере сектора Газы. За минувшие сутки ими была уничтожена террористическая инфраструктура и пусковые ракетные площадки, расположенные рядом с военными зданиями, найдено много оружия.

Кроме того, в ходе ближних боев и ударов ВВС ликвидированы десятки вооруженных террористов.

Беспилотник ЦАХАЛа уничтожил группу снайперов ХАМАСа, которая несколько дней назад атаковала истребители ВВС. Среди израильских военнослужащих в этом бою пострадавших не было.

Силы 679-й бригады 99-й дивизии за минувшие сутки в ходе боев также ликвидировали нескольких террористов в центре сектора Газы.

В ходе одной из боевых операций силы 162-й дивизии в районе Рафиаха уничтожили группу вооруженных террористов, открывших огонь. Были обнаружены и уничтожены туннели и инфраструктура террористов, а также большое количество оружия, включая боевую технику, боеприпасы и взрывные устройства.

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