Силы ЦАХАЛа продолжают действовать на севере, юге и в центре сектора Газы

Силы 98-й дивизии продолжают действовать в районе Джабалии на севере сектора Газы. За минувшие сутки ими была уничтожена террористическая инфраструктура и пусковые ракетные площадки, расположенные рядом с военными зданиями, найдено много оружия.

Кроме того, в ходе ближних боев и ударов ВВС ликвидированы десятки вооруженных террористов.

Беспилотник ЦАХАЛа уничтожил группу снайперов ХАМАСа, которая несколько дней назад атаковала истребители ВВС. Среди израильских военнослужащих в этом бою пострадавших не было.

Силы 679-й бригады 99-й дивизии за минувшие сутки в ходе боев также ликвидировали нескольких террористов в центре сектора Газы.

В ходе одной из боевых операций силы 162-й дивизии в районе Рафиаха уничтожили группу вооруженных террористов, открывших огонь. Были обнаружены и уничтожены туннели и инфраструктура террористов, а также большое количество оружия, включая боевую технику, боеприпасы и взрывные устройства.