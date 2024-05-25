Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 25 мая: удары по целям, в Нусейрате атакован жилой дом

В ночь на 25 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Интенсивность боевых действий высокая.

На севере сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Таль аль-Хауа, к югу от города Газа; ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в Джабалии; ВВС ЦАХАЛа атаковали дом на улице Ан-Нафак в северной части города Газа, есть раненые.

В центре сектора: ЦАХАЛ действует к северу от Нусейрата; ВВС ЦАХАЛа атаковали "башню Ан-Нури" в северной части Нусейрата, в центре сектора, есть убитые и раненые; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели между Дир аль-Балахом и Хан-Юнисом.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа неоднократно атаковали цели в Рафахе.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 25 мая.