Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 25 мая, температура существенно не изменится и будет соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Временами морось или слабый дождь на севере и в центре страны.

В Иерусалиме – 15-23 градусов, в Тель-Авиве – 21-26, в Хайфе – 20-23, в Эйлате – 22-33, в Беэр-Шеве – 18-28, в Мицпе-Рамоне – 15-23, на побережье Мертвого моря – 24-33, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-25, в Ариэле – 16-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-30, на Голанских высотах – 17-27.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 25-26 градусов, высота волн – 130-200 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

В воскресенье ожидается повышение температуры. В понедельник – резкое повышение температуры, очень жарко. Во вторник жара спадет.