Внимание, розыск: пропал 31-летний Илан Кауфман из Кирьят-Экрона

Полиция Израиля просит помощи в розыске 31-летнего Илана Кауфмана из Кирьят-Экрона. В последний раз его видели 9 мая. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.70, худощавый, коротко стрижен, светло-каштановые волосы, карие глаза.

Описания одежды нет.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-9371444.