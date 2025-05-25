x
25 мая 2025
|
последняя новость: 14:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 мая 2025
|
25 мая 2025
|
последняя новость: 14:15
25 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропал 31-летний Илан Кауфман из Кирьят-Экрона

время публикации: 25 мая 2025 г., 13:37 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 13:37
Внимание, розыск: пропал 31-летний Илан Кауфман из Кирьят-Экрона
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи в розыске 31-летнего Илана Кауфмана из Кирьят-Экрона. В последний раз его видели 9 мая. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.70, худощавый, коротко стрижен, светло-каштановые волосы, карие глаза.

Описания одежды нет.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-9371444.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook