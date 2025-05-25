Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 25 мая, температура повысится и будет выше среднесезонной. Жарко. Переменная облачность. Возможен туман на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 19-31 градусов, в Тель-Авиве – 19-28, в Хайфе – 20-28, в Эйлате – 24-40, в Беэр-Шеве – 17-34, в Мицпе-Рамоне – 20-34, на побережье Мертвого моря – 25-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-28, в Ариэле – 19-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-30, на Голанских высотах – 18-35.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 24 градуса, высота волн – 30-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В понедельник температура повысится, будет очень жарко. Во вторник-среду температура понизится до среднесезонной.