Тревога в центре Израиля: ракетный обстрел из Йемена

В 10:53-10:54 утра 25 мая, через несколько минут после предуведомления, тревога "Цева адом" прозвучала в центре Израиля. ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Йемена.

Сирены прозвучали в Иерусалиме, Бейт-Шемеше и окрестностях, а также в Иудее.

В 10:58 ЦАХАЛ объявил о перехвате одной ракеты, летевшей из Йемена.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" уведомила: сведений о раненых или пострадавших по пути в убежища нет.

Сведений о причиненном ущербе не поступало.

Предыдущие обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 23 мая, 22 мая (дважды), 18 мая (в момент объявления результатов конкурса "Евровидение-2025"), 15, 14, 13, 9, 4 мая (падение ракеты на территории аэропорта "Бен-Гурион"), 3 мая, 2 мая (дважды), 27, 26, 23, 18 и 13 апреля, 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта. Также фиксировались попытки атак с применением ударных беспилотников, ЦАХАЛ сообщал, что БПЛА перехватывались за пределами воздушного пространства Израиля. В ряде случаев (12 мая, 7 мая) ракеты, выпущенные из Йемена, не долетали до Израиля.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.

В мае 2025 года (по состоянию на 25 мая) хуситы 13 раз обстреливали Израиль баллистическими ракетами. Это рекордный месячный показатель. Рекорд декабря 2024 года: 11 ракетных обстрелов Израиля в месяц.