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    В Израиле

    "Ликуд" сообщил о подписании договора с "Оцма Йегудит"

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    Биньямин Нетаниягу и Бецалель Смотрич
    Olivier Fitoussi/Flash90     Итамар Бен-Гвир
    Olivier Fitoussi/Flash90

    Партия "Ликуд" сообщила о подписании договора о распределении должностей с партией "Оцма Йегудит" Итамара Бен-Гвира, который займет пост министра национальной безопасности.

    Бен-Гвир возглавит министерство внутренней безопасности, которое будет переименовано в министерство национальной безопасности. Его министерству будут подчинены все правоохранительные органы, включая "зеленую полицию" министерства экологии, отдел правоприменения Земельного управления и т.д.

    Также его партия получит министерство по делам Негева и Галилеи (которое получит полномочия и по урегулированию форпостов Иудеи и Самарии), министерство наследия, которое будет заниматься археологическими и историческими объектами в Израиле, включая Иудею и Самарию, должность заместителя министра экономики.

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    В Кнессете "Оцма Йегудит" получит посты председателя комиссии по внутренней безопасности и председателя комиссии по фонду национального благосостояния (по ротации).

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    Кроме того, стороны договорились о создании Национальной гвардии и расширении деятельности резервистских подразделений пограничной полиции МАГАВ.

    Переговоры "Ликуда" с лидером партии "Ционут Датит" Бецалелем Смотричем продолжаются. Публикации о достижении соглашения пока не подтверждаются.

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    Напомним, что ранее Бен-Гвир и Смотрич говорили, что войдут в коалицию вместе, достигнув соглашений с "Ликудом".

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