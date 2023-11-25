Операция "Небесные врата". Израиль ждет освобождения второй группы заложников
В субботу, 25 ноября, должен состояться второй этап операции "Небесные врата" по освобождению заложников, удерживаемых террористами ХАМАСа в секторе Газы. Начало операции запланировано на 16:00, но в ЦАХАЛе подчеркнули, что это время ориентировочное.
О втором этапе "сделки" по обмену заложников на палестинских заключенных известно пока очень мало. Несмотря на то, что Управление тюрем (ШАБАС) сообщило о готовящемся освобождении палестинских заключенных, до сих пор не названо их точное число. Тем не менее, СМИ сообщили, что около 13:00 женщины и несовершеннолетние из числа палестинских заключенных были переведены из разных тюрем в тюрьму "Офер",
О том, сколько человек отпустит ХАМАС, также пока не сообщается: в СМИ появилась информация о 14 заложниках, освобождаемых в обмен на 42 палестинских заключенных, а также о том, что обмен будет произведен по формуле 13 на 39. Однако израильские официальные источники пока не подтвердили ни ту, ни другую информацию.
На втором этапе операции, получившей название "Небесные врата", сопровождать колонну заложников и обеспечивать их безопасность будут силы полиции Израиля. Полицейские, в том числе бойцы пограничной полиции (МАГАВ) и сотрудники дорожной полиции, будут сопровождать освобожденных заложников от КПП на границе с Египтом до их размещения в израильских больницах.
Также силы полиции будут содействовать службе безопасности при конвоировании группы выпускаемых из тюрем палестинских заключенных.