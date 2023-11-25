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    В Израиле

    Операция "Небесные врата". Израиль ждет освобождения второй группы заложников

    время публикации: | последнее обновление:
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    Площадь перед больницей
    Yonatan Sindel/Flash90

    В субботу, 25 ноября, должен состояться второй этап операции "Небесные врата" по освобождению заложников, удерживаемых террористами ХАМАСа в секторе Газы. Начало операции запланировано на 16:00, но в ЦАХАЛе подчеркнули, что это время ориентировочное.

    О втором этапе "сделки" по обмену заложников на палестинских заключенных известно пока очень мало. Несмотря на то, что Управление тюрем (ШАБАС) сообщило о готовящемся освобождении палестинских заключенных, до сих пор не названо их точное число. Тем не менее, СМИ сообщили, что около 13:00 женщины и несовершеннолетние из числа палестинских заключенных были переведены из разных тюрем в тюрьму "Офер",

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    О том, сколько человек отпустит ХАМАС, также пока не сообщается: в СМИ появилась информация о 14 заложниках, освобождаемых в обмен на 42 палестинских заключенных, а также о том, что обмен будет произведен по формуле 13 на 39. Однако израильские официальные источники пока не подтвердили ни ту, ни другую информацию.

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    На втором этапе операции, получившей название "Небесные врата", сопровождать колонну заложников и обеспечивать их безопасность будут силы полиции Израиля. Полицейские, в том числе бойцы пограничной полиции (МАГАВ) и сотрудники дорожной полиции, будут сопровождать освобожденных заложников от КПП на границе с Египтом до их размещения в израильских больницах.

    Также силы полиции будут содействовать службе безопасности при конвоировании группы выпускаемых из тюрем палестинских заключенных.

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