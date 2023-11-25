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    В Израиле

    Египет заявил, что "кризис" преодолен и "обмен пленными" между Израилем и ХАМАСом продолжается

    время публикации: | последнее обновление:
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    Египет заявил, что
    Flash90

    Египетские источники заявили, что "кризис" преодолен и "обмен пленными" между Израилем и ХАМАСом продолжается.

    Египетское издание "Аль-Ихбария" сообщает: вечером-ночью будут освобождены 13 израильтян и 7 иностранцев, удерживаемых в заложниках в Газе.

    Информация подтверждена властями Израиля и Катара.

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    Семьи израильтян, которые должны быть освобождены сегодня, получили подтверждение, что сделка состоится. Семьям разрешили приехать в больницы, в которые позднее будут доставлены их близкие.

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    Грузовики с гуманитарной помощью продолжают въезжать в сектор Газы, что еще раз свидетельствует о том, что Израиль выполняет свои обязательства в рамках соглашения.

    В субботу, 25 ноября, вечером, должен был начаться второй этап операции "Небесные врата" по освобождению заложников, удерживаемых террористами ХАМАСа в секторе Газы. Однако внезапно ХАМАС "решил отложить обмен".

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