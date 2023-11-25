adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
16 - 20°
Тель-Авив:
17 - 23°
Эйлат:
15 - 26°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.739 ₪ 4.078 ₪
Иерусалим:
16 - 20°
Тель-Авив:
17 - 23°
Эйлат:
15 - 26°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ОБЩИНА
  • СПОРТ
  • КУЛЬТУРА
  • ТРАДИЦИИ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    ХАМАС заявил, что "решил отложить" освобождение второй группы заложников

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    Yonatan Sindel/Flash90

    В субботу, 25 ноября, вечером, должен был начаться второй этап операции "Небесные врата" по освобождению заложников, удерживаемых террористами ХАМАСа в секторе Газы. Однако внезапно ХАМАС "решил отложить обмен", сообщил телеграм-канал "Палестинская почта".

    "Бригады Иззаддина аль-Кассама" (ХАМАС) заявили, что "решили отложить освобождение второй группы заложников до тех пор, пока израильская сторона не выполнит условия соглашения, касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газы".

    adv_12 incontent_1

    Также террористы заявили, что Израиль должен придерживаться критериев, касающихся освобождения палестинских заключенных из тюрем.

    adv_13 m_ar_1

    На какое время отложено освобождение второй группы заложников, не сообщается.

    Израиль опровергает обвинения в нарушении условий сделки. В частности, в субботу впервые с начала периода прекращения огня грузовые машины с гуманитарной помощью, предоставляемой ООН, въехали в северную часть сектора Газы с разрешения ЦАХАЛа. Всего в сектор Газы 24 и 25 ноября было пропущено около 400 грузовиков с топливом и гуманитарной помощью.

    adv_14 incontent_2

    adv_15 rimma_dw_d
    adv_16 rimma_dw_m
    adv_17 article_video
    Ссылки по теме
    adv_18 ar_middle_wwh
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1
    adv_21 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    18:14 ХАМАС заявил, что "решил отложить" освобождение второй группы заложников
    18:10 Взрывы в Эйлате, над Красным морем перехвачена подозрительная цель
    18:04 50-й день войны в Израиле, 2-й день прекращения огня в Газе. Хронология событий
    17:51 ХАМАС объявил о гибели в Газе еще одного террориста из "списка Шалита"
    17:44 Египетские и хамасовские источники: группа заложников передана "Красному Кресту"
    17:29 Источник в Израиле сообщил, что второй этап освобождения заложников пройдет по плану
    16:47 В секторе Газы ликвидирован Фарсан Халифа, один из лидеров боевиков ХАМАСа
    16:37 Джиу-джитсу. Двое израильтян стали чемпионами Европы
    adv_22 ar_right_2
    adv_23 ar_right_3
    adv_24 ar_right_4
    adv_25 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom