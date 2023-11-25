ХАМАС заявил, что "решил отложить" освобождение второй группы заложников

В субботу, 25 ноября, вечером, должен был начаться второй этап операции "Небесные врата" по освобождению заложников, удерживаемых террористами ХАМАСа в секторе Газы. Однако внезапно ХАМАС "решил отложить обмен", сообщил телеграм-канал "Палестинская почта".

"Бригады Иззаддина аль-Кассама" (ХАМАС) заявили, что "решили отложить освобождение второй группы заложников до тех пор, пока израильская сторона не выполнит условия соглашения, касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газы".

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Также террористы заявили, что Израиль должен придерживаться критериев, касающихся освобождения палестинских заключенных из тюрем.

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На какое время отложено освобождение второй группы заложников, не сообщается.

Израиль опровергает обвинения в нарушении условий сделки. В частности, в субботу впервые с начала периода прекращения огня грузовые машины с гуманитарной помощью, предоставляемой ООН, въехали в северную часть сектора Газы с разрешения ЦАХАЛа. Всего в сектор Газы 24 и 25 ноября было пропущено около 400 грузовиков с топливом и гуманитарной помощью.