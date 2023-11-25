ХАМАС заявил, что "решил отложить" освобождение второй группы заложников
В субботу, 25 ноября, вечером, должен был начаться второй этап операции "Небесные врата" по освобождению заложников, удерживаемых террористами ХАМАСа в секторе Газы. Однако внезапно ХАМАС "решил отложить обмен", сообщил телеграм-канал "Палестинская почта".
"Бригады Иззаддина аль-Кассама" (ХАМАС) заявили, что "решили отложить освобождение второй группы заложников до тех пор, пока израильская сторона не выполнит условия соглашения, касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газы".
Также террористы заявили, что Израиль должен придерживаться критериев, касающихся освобождения палестинских заключенных из тюрем.
На какое время отложено освобождение второй группы заложников, не сообщается.
Израиль опровергает обвинения в нарушении условий сделки. В частности, в субботу впервые с начала периода прекращения огня грузовые машины с гуманитарной помощью, предоставляемой ООН, въехали в северную часть сектора Газы с разрешения ЦАХАЛа. Всего в сектор Газы 24 и 25 ноября было пропущено около 400 грузовиков с топливом и гуманитарной помощью.