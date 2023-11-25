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    В Израиле

    Все 13 освобожденных заложников-израильтян остаются в больницах

    время публикации: | последнее обновление:
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    Avshalom Sassoni/Flash90     Машины скорой помощи с освобожденными заложниками, 24 ноября
    Yossi Aloni/Flash90

    Из больницы "Вольфсон" сообщают, что состояние пяти освобожденных израильских заложниц, поступивших в стационар, стабильное, все они "находятся в объятиях своих семей". При этом некоторые из них истощены, поэтому в субботу их вряд ли выпишут.

    В больнице "Шнайдер" находятся "четверо детей, три мамы и бабушка", их физическое состояние удовлетворительное. Они проходят медицинское обследование и получают психологическую помощь. Лечению женщин содействует коллектив больницы "Бейлинсон".

    10 граждан Таиланда и 1 гражданин Филиппин, также освобожденные вчера, находятся в больнице "Шамир Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове.

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    В пятницу, 24 ноября, около 16:00, группа из тринадцати израильтян, десяти тайцев и филиппинца, из числа заложников, которых удерживает ХАМАС, были переданы "Красному Кресту" в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы.

    Из сектора Газы заложники были перевезены через КПП "Рафах" (Рафиах) в Египет, оттуда – в Израиль. На израильскую землю освобожденные женщины и дети были доставлены около 19:00.

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    Элитное подразделение ЦАХАЛа и сотрудники службы общей безопасности (ШАБАК) сопровождают освобожденных заложников, возвращающихся в Израиль. Все женщины и дети прошли первичный медицинский осмотр. Силы ЦАХАЛа и ШАБАКа будут сопровождать их до тех пор, пока они не окажутся в больницах, в окружении своих близких.

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    Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил после возвращения тринадцати заложников-израильтян: "Мы завершили первый этап возвращения наших похищенных – детей, их матерей и других женщин. Каждый из них – это целый мир. Но я говорю вам, семьям, и вам, гражданам Израиля: Мы обязаны возвратить всех похищенных. Это одна из целей войны, и мы стремимся достичь всех целей войны".

    Планируется, что за четыре дня прекращения огня будут освобождены 50 заложников. Предполагается, что речь идет о 30 детях и подростках, 8 матерях и 12 пожилых женщинах.

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    24 ноября вечером "Мосад" и ЦАХАЛ получили список похищенных, которые должны быть освобождены в субботу. Сотрудники служб безопасности изучают список.

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    От имени координатора по делам похищенных и пропавших без вести генерал-майора запаса Галя Хирша информация передана семьям похищенных.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 24 Ноября 2023
    Все 24 освобожденных заложника доставлены в больницы
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