Все 13 освобожденных заложников-израильтян остаются в больницах

Из больницы "Вольфсон" сообщают, что состояние пяти освобожденных израильских заложниц, поступивших в стационар, стабильное, все они "находятся в объятиях своих семей". При этом некоторые из них истощены, поэтому в субботу их вряд ли выпишут.

В больнице "Шнайдер" находятся "четверо детей, три мамы и бабушка", их физическое состояние удовлетворительное. Они проходят медицинское обследование и получают психологическую помощь. Лечению женщин содействует коллектив больницы "Бейлинсон".

10 граждан Таиланда и 1 гражданин Филиппин, также освобожденные вчера, находятся в больнице "Шамир Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове.

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В пятницу, 24 ноября, около 16:00, группа из тринадцати израильтян, десяти тайцев и филиппинца, из числа заложников, которых удерживает ХАМАС, были переданы "Красному Кресту" в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы.

Из сектора Газы заложники были перевезены через КПП "Рафах" (Рафиах) в Египет, оттуда – в Израиль. На израильскую землю освобожденные женщины и дети были доставлены около 19:00.

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Элитное подразделение ЦАХАЛа и сотрудники службы общей безопасности (ШАБАК) сопровождают освобожденных заложников, возвращающихся в Израиль. Все женщины и дети прошли первичный медицинский осмотр. Силы ЦАХАЛа и ШАБАКа будут сопровождать их до тех пор, пока они не окажутся в больницах, в окружении своих близких.

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил после возвращения тринадцати заложников-израильтян: "Мы завершили первый этап возвращения наших похищенных – детей, их матерей и других женщин. Каждый из них – это целый мир. Но я говорю вам, семьям, и вам, гражданам Израиля: Мы обязаны возвратить всех похищенных. Это одна из целей войны, и мы стремимся достичь всех целей войны".

Планируется, что за четыре дня прекращения огня будут освобождены 50 заложников. Предполагается, что речь идет о 30 детях и подростках, 8 матерях и 12 пожилых женщинах.

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24 ноября вечером "Мосад" и ЦАХАЛ получили список похищенных, которые должны быть освобождены в субботу. Сотрудники служб безопасности изучают список.

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От имени координатора по делам похищенных и пропавших без вести генерал-майора запаса Галя Хирша информация передана семьям похищенных.