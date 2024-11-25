Эвакуация раненых и ремонт танков на поле боя: Управление технологии рассказало о своей деятельности

С начала военных действий военнослужащие Управления технологии и логистики действуют плечом к плечу с солдатами боевых частей, чтобы обеспечить оперативную готовность подразделений на всех направлениях.

Военнослужащим, в том числе – в глубине территории, все время доставляется необходимое обеспечение и продовольствие, а в условиях приближения зимы – оборудование для зимних условий, горячее питание, средства обогрева.

Проведено более 2000 операций по доставке снабжения на передовую, к шести из которых были привлечены ВВС. Было доставлено самолетами около 100 тонн оборудования: воды, продовольствия, боеприпасов, топлива. Были также операции с привлечением ВМС.

Военнослужащие Управления технологии и логистики также обеспечивают функционирование бронетехники в боевых условиях. Около 90% неисправностей бронетехники было починено на поле боя.

С начала наземной операции оказана помощь более чем 6000 раненых. Удалось сократить время их эвакуации. Среднее время доставки в больницу по воздуху при помощи вертолетов ВВС и подразделения 669 составляет 64 минуты из Газы и 84 минуты из Ливана, а наземным путем – 91 минута из Газы и 111 минут из Ливана.

Для помощи раненым, которые возвращаются на службу, создан специальный центр реабилитации. Он будет заниматься также социальной и психологической реабилитацией с привлечением ведущих специалистов в области.

В ходе боевых операций 850 офицеров душевного здоровья побывали в зоне боев, чтобы оказать солдатам первичную помощь.

Следует также отметить, что участники боев задействуют разработки Управления технологии и логистики: БПЛА, энергетическое оборудование, технику для перевозки бойцов, запчасти, изготовленные с помощью 3D-принтеров, роботические системы и другое оборудование.