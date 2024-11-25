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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации террористов ХАМАСа в Джабалии. Видео

Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
время публикации: 25 ноября 2024 г., 08:00 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 08:10
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации террористов ХАМАСа в Джабалии. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает о ликвидации в секторе Газы начальника штаба "Батальона Восточная Джабалия" (ХАМАС) Ахмада Абд Халима Абу Хусейна, ответственного за множество обстрелов израильской территории.

В ходе этой атаки были ликвидированы еще несколько террористов ХАМАСа, в том числе Мухаммад Абд ар-Рахман Махмуд Закут, участвовавший в нападении на Израиль 7 октября 2023 года.

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