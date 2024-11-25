ЦАХАЛ сообщил о ликвидации террористов ХАМАСа в Джабалии. Видео

ЦАХАЛ сообщает о ликвидации в секторе Газы начальника штаба "Батальона Восточная Джабалия" (ХАМАС) Ахмада Абд Халима Абу Хусейна, ответственного за множество обстрелов израильской территории.

В ходе этой атаки были ликвидированы еще несколько террористов ХАМАСа, в том числе Мухаммад Абд ар-Рахман Махмуд Закут, участвовавший в нападении на Израиль 7 октября 2023 года.