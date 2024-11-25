Бойцы ЦАХАЛа нашли ПЗРК в одной поликлиник на севере Газы. Видео
время публикации: 25 ноября 2024 г., 13:30 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 13:33
Силы 401-й бригады, а также бригад "Гивати" и "Кфир" (162-я дивизия), продолжают действовать в районе Джабалии и Байт-Лахии, на севере сектора Газы.
ЦАХАЛ сообщает, что террористы используют гражданскую инфраструктуру, в том числе медицинские учреждения, для вооруженного сопротивления. В частности, в одной из поликлиник в Джабалии были найдены два переносных зенитных ракетных комплекса.
В сообщении ЦАХАЛа говорится об уничтожении ряда террористов в северной части Газы.