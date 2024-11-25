x
25 ноября 2024
|
последняя новость: 13:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 ноября 2024
|
25 ноября 2024
|
последняя новость: 13:41
25 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Бойцы ЦАХАЛа нашли ПЗРК в одной поликлиник на севере Газы. Видео

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 25 ноября 2024 г., 13:30 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 13:33
Бойцы ЦАХАЛа нашли ПЗРК в одной поликлиник на севере Газы. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 401-й бригады, а также бригад "Гивати" и "Кфир" (162-я дивизия), продолжают действовать в районе Джабалии и Байт-Лахии, на севере сектора Газы.

ЦАХАЛ сообщает, что террористы используют гражданскую инфраструктуру, в том числе медицинские учреждения, для вооруженного сопротивления. В частности, в одной из поликлиник в Джабалии были найдены два переносных зенитных ракетных комплекса.

В сообщении ЦАХАЛа говорится об уничтожении ряда террористов в северной части Газы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 ноября 2024

416-й день войны: "Хизбалла" продолжает обстреливать Израиль. Хронология