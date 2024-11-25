Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 25 ноября, температура резко понизится и будет значительно ниже среднесезонной. Облачно. Дожди от севера до Негева, в осовном слабые. Снегопад на Хермоне и, возможно, в других районах Голанских высот. Шторм на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 8-11 градусов, в Тель-Авиве – 15-17, в Хайфе – 13-14, в Эйлате – 15-19, в Беэр-Шеве – 13-15, в Мицпе-Рамоне – 10-14, на побережье Мертвого моря – 15-18, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-17, в Ариэле – 9-12, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-18, на Голанских высотах – 9-12.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 140-280 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

Во вторник-четверг – переменная облачность, температура постепенно повысится.