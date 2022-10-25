Уточненные данные о спецоперации против "Львиного логова" в Шхеме: пять убитых, в их числе командир террористов

В ночь на вторник, 25 октября, специальные подразделения ЦАХАЛа и пограничной полиции, а также сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) действовали в Старом городе Шхема (Касба).

Целью была штаб-квартира террористической группировки "Арин аль-Асуд" ("Львиное логово"), где также находилась лаборатория для производства взрывных устройств.

Пресс-служба ЦАХАЛа передавала, что в ходе операции были застрелены несколько вооруженных боевиков, были также раненые с палестинской стороны. Лаборатория террористов была взорвана.

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Военные отмечают, что десятки местных жителей пытались помешать проведению операции, поджигая автомобильные покрышки и забрасывая солдат камнями. Боевики также обстреливали военных. Сведений о пострадавших с израильской стороны не поступало.

Министерство здравоохранения Палестинской автономии подтверждает гибель пяти человек, участвовавших в столкновениях с израильскими военными и ранения еще 20. Раненые доставлены в больницу "Рафидия", трое из них в тяжелом или критическом состоянии.

Источники в ПА передают, что среди убитых командир боевиков "Львиного логова" Уадих Аль-Хух (31). Минздрав ПА называл имена еще троих убитых террористов: Хамди Шараф (35), Али Антар (26) и Хамди Кайим (30).

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Агентство Maan отмечает, что бойцы ЦАХАЛа вошли в Шхем с разных сторон, на крышах в Касбе заняли позиции израильские снайперы. Сообщается также, что среди раненых есть сотрудники палестинских сил безопасности, которые пытались противостоять израильтянам. Maan сообщает, что операция проводилась при поддержке беспилотников.

Террористическая группировка "Арин аль-Асуд" ("Львиное логово") заявила о своем создании в сентябре 2022 года. Основана она была в Шхеме бывшими боевиками ФАТХа, при активном содействии ХАМАСа, и объединяет сотни молодых боевиков, не готовых подчиняться палестинской администрации. О создании группировки было заявлено вскоре после столкновений в Шхеме между спецслужбами ПА и группами боевиков, которые протестовали против задержания и помещения в тюрьму Иерихона одного из лидеров ХАМАСа на Западном берегу Мусаба аш-Штайэ и командира боевиков ХАМАСа в регионе Мухаммада Табилы, которых разыскивали израильские спецслужбы. Исламисты требовали их немедленного освобождения, заявляя, что администрация ПА действует в интересах "оккупантов". Многое указывает на то, что "Львиное логово" – это по сути новая группировка ХАМАСа на Западном берегу, декларирующая свою независимость от ФАТХа.

Боевики этой группировки взяли на себя ответственность за обстрел 11 октября военнослужащих ЦАХАЛа на перекрестке Ганот, недалеко от поселка Шавей Шомрон, в результате которого был убит 21-летний старший сержант Идо Барух, служивший в разведке бригады "Гивати". Они угрожают новыми атаками.

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В арабских СМИ, в публикациях о том, каким образом возникла эта группировка, упоминается операция ЦАХАЛа в ночь на 25 сентября 2022 года, в ходе которой был открыт огонь по вооруженным боевикам, ехавшим на автомобиле и мотоцикле. Тогда в районе Аль-Таабун (Шхем) был убит 22-летний боевик Саид аль-Куни. Именно его вскоре назвали "мучеником-львом". В социальных сетях стали звучать клятвы отомстить за него, а вскоре в Шхеме было объявлено о создании новой группировки "Львиное логово".

Многие сравнивают эту шхемскую группировку с "Дженинскими бригадами", которые тоже не подчиняются ФАТХу, хотя и не декларируют прямую связь ни с ХАМАСом, ни с "Исламскими джихадом".

Молодые боевики, многие из которых родились уже после операции ЦАХАЛа "Защитная стена" (март-май 2002 года), не хотят подчиняться никакому "политическому" руководству.

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