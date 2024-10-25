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Израиль

Пыльная буря в Израиле, зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха

время публикации: 25 октября 2024 г., 15:23 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 15:56
Пыльная буря в Израиле
Chaim Goldberg/FLASH90

Министерство охраны окружающей среды и минздрав предупреждают, что сегодня, в пятницу, 25 октября, во многих районах Израиля (в Иерусалиме, Иудее и Самарии, Иорданской долине, Негеве, Араве, Тель-Авиве и окрестностях) зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха.

На остальных территориях уровень загрязнения воздуха – от умеренного до высокого.

Загрязнение воздуха возникло в результате сильного юго-восточного ветра, несущего пыль из Иордании. К вечеру и ночью воздух станет чище, пыльная буря ослабнет.

Пожилым людям, детям и беременным женщинам, а также людям, страдающим сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями рекомендовано меньше находится на улице и избегать физической активности на открытом воздухе.

Израиль
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