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Израиль

Три ДТП на дорогах Израиля: один человек погиб, двое получили серьезные травмы

время публикации: 25 октября 2024 г., 18:37 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 18:37
Три ДТП на дорогах Израиля: один человек погиб, двое получили серьезные травмы
Пресс-служба МАДА

В пятницу, 25 октября, во второй половине дня на дорогах Израиля произошли три ДТП, в ходе которых один человек погиб, двое получили серьезные травмы.

В 6 км к северу от туннеля Рехасим автомобиль врезался в стену. В результате аварии водитель, 60-летний мужчина, погиб.

В поселке Барекет водитель мотоцикла не справился с управлением транспортным средством и получил тяжелые травмы.

В Иерусалиме столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали два человека, один из них – в тяжелом состоянии, второй – в легком.

Израиль
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