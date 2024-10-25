Три ДТП на дорогах Израиля: один человек погиб, двое получили серьезные травмы

В пятницу, 25 октября, во второй половине дня на дорогах Израиля произошли три ДТП, в ходе которых один человек погиб, двое получили серьезные травмы.

В 6 км к северу от туннеля Рехасим автомобиль врезался в стену. В результате аварии водитель, 60-летний мужчина, погиб.

В поселке Барекет водитель мотоцикла не справился с управлением транспортным средством и получил тяжелые травмы.

В Иерусалиме столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали два человека, один из них – в тяжелом состоянии, второй – в легком.