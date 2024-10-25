ЦАХАЛ призвал жителей южных районов Бейрута срочно эвакуироваться

Пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке подполковник Авихай Эдраи обратился с призывом к жителям районов Бурдж аль-Бараджнэ и Харат Хрэйк, на юге Бейрута, покинуть свои дома и срочно эвакуироваться, так как планируются удары по целям в этих районах.

Вскоре ливанские источники сообщили, что ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям в Дахии, южном пригороде Бейрута.