ЦАХАЛ о БПЛА в районе Эйлата: упал, не долетев до Израиля

Около часа ночи из Эйлата поступили сообщения от местных жителей, что в городе был слышен взрыв, а над морем многие видели работу системы ПВО.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что в районе Красного моря был замечен подозрительный воздушный объект, летевший в направлении Израиля с востока. Объект упал на открытой местности до того, как пересек границу с Израилем.