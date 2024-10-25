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Израиль

ЦАХАЛ о БПЛА в районе Эйлата: упал, не долетев до Израиля

время публикации: 25 октября 2024 г., 01:07 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 01:07
ЦАХАЛ о БПЛА в районе Эйлата: упал, не долетев до Израиля
Ayal Margolin/Flash90

Около часа ночи из Эйлата поступили сообщения от местных жителей, что в городе был слышен взрыв, а над морем многие видели работу системы ПВО.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что в районе Красного моря был замечен подозрительный воздушный объект, летевший в направлении Израиля с востока. Объект упал на открытой местности до того, как пересек границу с Израилем.

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