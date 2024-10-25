МАДА: в деревне Маджд аль-Крум осколочные ранения получили три человека

По данным МАДА, в результате обстрела из Ливана в деревне Маджд аль-Крум осколочные ранения получили три человека.

Двое раненых (в возрасте около 20 лет) находятся в критическом состоянии, им проводится реанимация, еще один пострадавший, мужчина в возрасте около 80 лет, в тяжелом состоянии.

Всего по северу Израиля в ходе последнего обстрела из Ливана было выпущено не менее 30 ракет, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа. Часть из них была сбита, часть упала на израильской территории.