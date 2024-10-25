Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 25 октября, температура немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной. Малооблачно. Возможна дымка на востоке и юге страны. В горных районах сильный восточный ветер.

В Иерусалиме – 14-22 градусов, в Тель-Авиве – 16-29, в Хайфе – 19-27, в Эйлате – 22-32, в Беэр-Шеве – 17-27, в Мицпе-Рамоне – 14-25, на побережье Мертвого моря – 21-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-28, в Ариэле – 15-24, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-28, на Голанских высотах – 16-25.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 25-26 градусов, высота волн – 40-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В субботу-понедельник температура повысится. Малооблачно.