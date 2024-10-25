Начало сессии Кнессета, будущее коалиции и скандал вокруг Сегаля. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Зимняя сессия Кнессета всегда начинается сразу после завершения осенних праздников. Это, как правило, самая длинная сессия – она заканчивается в апреле, незадолго до праздника Песах. На сей раз, это не только самая длинная, но и самая "взрывоопасная", с точки зрения коалиции, сессия.

Закон о призыве, госбюджет, выборы главы Верховного суда (они проходят не в Кнессете, однако имеют прямое отношение к политической системе), а также начало свидетельских показаний премьер-министра Биньямина Нетаниягу и, разумеется, война и сопутствующие ей факторы определят – станет ли эта сессия последней в Кнессете 25-го созыва.

Если не произойдет ничего неожиданного, то, как это ни парадоксально, у нынешней коалиции есть неплохие шансы просуществовать весь отведенный ей срок, до октября 2026 года, полагают многие политические аналитики. Однако оценки эти, равно как и опросы, публикующиеся в эти дни, верны только на данный момент. Все меняется так быстро, что верная сегодня оценка может оказаться нерелевантной через очень короткий срок. Тем не менее, факт остается фактом – коалиция, в каденцию которой произошла самая страшная трагедия в истории государства, продолжает работать, нет никаких признаков ее распада или утраты ею общественной легитимности, а премьер-министр, возглавляющий это правительство, остается легитимным с точки зрения избирателей, кандидатом на то, чтобы оставаться в этой должности и дальше. Выводы из этих фактов каждый сделает для себя сам.

Коалиция: рациональные и нерациональные решения

Нужно сказать сразу: выживет коалиция или нет, зависит только от нее самой. Нынешняя политическая оппозиция слишком слаба, разрозненна, не уверена в себе и лишена главного, что нужно в современной политике – единого, харизматичного лидера. Вряд ли она может бросить вызов нынешней власти.

С точки зрения коалиционного единства ситуация перед началом новой сессии чем-то напоминает происходящее в предвыборной кампании в США, где Харрис лидирует в общенациональных опросах, однако подавляющее большинство букмекеров ставят на Трампа. В коалиции Нетаниягу есть немало противоречий, но общая картина выглядит далеко не столь угрожающей.

Закон о призыве остается может не самой главной, но самой сиюминутно острой, требующей "лечения" головной болью. Формально с момента возвращения Кнессета с каникул 27 октября у Нетаниягу останется меньше недели, чтобы принять этот закон до того дня, как начнется обсуждение правительством проекта государственного бюджета. И в очередной раз попытка предвидеть, как поведут себя те или иные политические силы, сталкивается с противоречием между рациональными и нерациональными мотивами.

Если все игроки – Нетаниягу, ультраортодоксы, Галант, Эдельштейн – поведут себя рационально, эту бомбу можно разрядить, по меньшей мере, на какое-то время. Закон, предусматривающий призыв некого числа ультраотодоксов в год, может получить главное – "сертификат кошерности" от армии. Согласно публиковавшимся данным, ЦАХАЛ заинтересован в призыве примерно 3000 ультраортодоксов в год помимо тех 1800, что призываются уже сейчас. Эти цифры смогут переварить даже в "Яадут а-Тора", особенно если в законе будет найдена формулировка, позволяющая призывать в первую очередь тех, кто не учится в йешивах. Таких более чем достаточно. Призыв, соответствующий пожеланиям ЦАХАЛа, оставит очень мало возможностей министру обороны Йоаву Галанту протестовать, а глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн давно говорил, что критерием закона должны стать требования и возможности армии. Такой закон не решит проблемы неравенства распределения бремени, не решит проблемы нехватки сил в армии, однако может в случае преобладания рационального над нерациональным решить проблему коалиции.

Нерациональное, впрочем, исключать нельзя. Если в "Яадут а-Тора" по той или иной причине решат, что пора на выборы, они могут пойти до конца. Таких причин пока не видно, но у тех, кто принимают решения в ультраортодоксальной политике, могут быть свои резоны.

И дело не только в ультраортодоксах. Йоав Галант, от которого в немалой степени зависит продвижение этого законопроекта, также может решить, что пришло время разрывать союз с Биньямином Нетаниягу. В последние дни публиковалось немало сообщений о том, что для Нетаниягу вопрос смены министра обороны отнюдь не закрыт. Галант, который уже сейчас всерьез думает о своем политическом будущем, может попытаться построить его на несогласии с законом о призыве, в той форме, в которой он будет утвержден. В случае Галанта все зависит от того, найдутся ли те, кто его поддержат в "Ликуде". Там есть немало противников формирующегося закона о призыве. Однако от возражений против закона до решения свалить правительство своей собственной партии путь очень длинный.

Утверждение бюджета зависит от общеполитической ситуации, а также от того, что происходит на фронтах. Коалиция сегодня насчитывает 68 мандатов, учитывая формально не присоединившуюся, но работающую с ней партию Гидеона Саара. Если к моменту утверждения бюджета никто не решит, что пора на выборы, проблемы с голосованием быть не должно. Неизбежны церемонии по заранее известным правилам: возмущение, угрозы голосовать против, ультиматумы. В итоге госбюджет будет утвержден или провалится по совсем другим причинам. Как это ни печально, бюджет сам по себе не интересует почти никого из 120 народных избранников.

Война и коалиция: Нетаниягу в поисках экзита

Война продолжается, и зависимость происходящего в политической системе от ее хода очевидна. Сейчас, когда Египет пытается продвигать ограниченную сделку между Израилем и ХАМАСом, в окружении Нетаниягу исходят из того, что ликвидации Насраллы и Синуара, а также очевидные успехи в ликвидации инфраструктур ХАМАСа и "Хизбаллы" позволят правому флангу коалиции "переварить" ограниченную сделку и не разваливать правительство на ее фоне. Однако есть и те, кто утверждают, что Нетаниягу готовит двухэтапный "гранд финале" этой войны: удар по Ирану и вернувшуюся в последние дни на повестку дня нормализацию с Саудовской Аравией.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отменил визит в Иорданию, а вместо этого отправился из Израиля в Саудовскую Аравию. Одновременно появились публикации, согласно которым в администрации Байдена не исключают возможности заключения соглашения с Саудовской Аравией до смены власти 20 января 2025 года, без связи с тем, кто победит на выборах в США через полторы недели. Мощный удар по Ирану и соглашение с Саудовской Аравией могут быть прекрасной платформой для завершения войны и, возможно, для попытки спасти политическую карьеру.

Все это однако пока исключительно на уровне спекуляций. На практике же Нетаниягу находится перед лицом усиления правого крыла в своей партии. На уходящей неделе не менее семи депутатов Кнессета от "Ликуда" приняли участие в мероприятии в поддержку возрождения поселенчества в Газе. Премьер-министр не высказался публично по поводу этого мероприятия, однако его отношение очевидно. Депутат Кнессета Кэти Шитрит, которая планировала принять участие, в последний момент отказалась от своего намерения. А депутат Кнессета Ханох Мильвицкий хоть и поучаствовал, но затем в эфире "Кан РЭКА" поспешил объяснить, что хоть и поддерживает саму идею, но "не сейчас, а в перспективе и после широкого обсуждения на выборах или референдуме". Не будет слишком конспирологично утверждать, что такое смягчение тона было "рекомендовано" депутатам в канцелярии главы правительства.

Оппозиция в качестве стороннего наблюдателя

Быть оппозицией в израильской политике – задача вообще непростая, учитывая сложность основной задачи – свалить правительство. Эта задача еще сложнее, когда речь идет о военном времени, а когда оппозиция простирается от Авигдора Либермана до Ахмада Тиби, сформировать единый фронт невозможно.

Но в последнее время нельзя не обратить внимание и на ослабление внепарламентских акций протеста. Многие ожидали, что выход Ганца и Айзенкота из коалиции станет импульсом для массовых демонстраций протеста против правительства. Этого не произошло. Демонстрации и перекрытия шоссе хоть и продолжаются, но носят ограниченный характер. Некоторые объясняют это снижением потока пожертвований, как из Израиля, так и из-за рубежа, другие говорят об усталости от демонстраций. Так или иначе, снижение интенсивности акций протеста налицо.

В протестных кругах готовятся к дальнейшим действиям. Требования "немедленной сделки" звучат все более и более оторванными от действительности на фоне почти всем очевидного факта, что сделки нет в первую очередь из-за ХАМАСа, а не из-за Израиля. На этом фоне приходят новые-старые лозунги с требованием досрочных выборов, создания государственной следственной комиссии и т.п. Ожидается, что в случае утверждения компромиссного варианта закона о призыве активисты демонстраций на улице Каплан попытаются использовать его для новых акций протеста против правительства. Аналогичные последствия могут иметь и различные законопроекты, касающиеся юридической системы. В коалиции намерены провести законопроект, меняющий порядок работы Всеизраильской коллегии адвокатов, а также порядок назначения главы Управления по рассмотрению жалоб против судей. В оппозиции уже во весь голос говорят о возвращении к жизни юридической реформы. Так это или нет, но поводом для новых демонстраций может стать.

"Русские шпионы": депутаты и блогеры против Амита Сегаля

В последние недели была опубликована информация о нескольких уголовных делах по обвинению в контактах с иранской разведкой. Нередко в центре этих скандалов находились выходцы из бывшего СССР. Это вызвало новую волну оскорбительных и обобщающих реакций по адресу русскоговорящих жителей Израиля. Громкий скандал разразился вокруг журналиста телеканала "Кешет" Амита Сегаля, который в эфире заявил: "Необходимо обратить внимание на тот факт, что в эпицентре последних скандалов находятся репатрианты не евреи, приехавшие из стран бывшего СССР в соответствии с законом о возвращении... В случае людей, которые приехали из бедного места в богатое, получили большую корзину абсорбции, не являются евреями и не имеют никакой связи с Израилем, до согласия за сотни тысяч долларов выстрелить в кого-либо все еще далеко, но не так далеко".

Разумеется такое высказывание не могло остаться без внимания политиков. Депутат Юлия Малиновская (НДИ) обвинила Сегаля в расизме и в том, что он "своим обобщением превратил миллион граждан Израиля в подозреваемых". Депутат Кнессета Владимир Белиак ("Еш Атид") напомнил, что "более 35 солдат репатриантов погибли с начала операции "Железные мечи"".

В социальных сетях высказывания Сегаля также вызвали острую реакцию.

Редакция Newsru.co.il предложила журналисту прокомментировать этот скандал и свою позицию. Амит Сегаль отказался. Однако поздно вечером 24 октября он опубликовал следующий комментарий: "То, что я сказал о личности некоторых подозреваемых в шпионаже, могло быть истолковано и, вероятно, было истолковано как обобщение о некоторых олим из стран бывшего CCCP. Это, конечно, не было ни моим мнением, ни моим намерением. Примите искренние извинения".