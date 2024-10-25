В бою на юге Ливана погибли пять военнослужащих-резервистов ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в ходе боев на юге Ливана погибли пять военнослужащих-резервистов ЦАХАЛа – в звании от старшины до майора.

Названы имена погибших:

Майор резерва Дан Маори, 43 года, из поселка Бейт-Ицхак-Шаар Хафер, заместитель командира 89-го батальона 8-й бригады "А-Закен".

Капитан резерва Алон Сафраи, 28 лет, из Иерусалима, офицер 89-го батальона 8-й бригады "А-Закен".

Прапорщик резерва Омри Лотан, 47 лет, из поселка Бат-Хефер, боец ​​89-го батальона 8-й бригады "А-Закен".

Прапорщик резерва Гай Идан, 51 год, из кибуца Шомрат, боец ​​89-го батальона 8-й бригады "А-Закен".

Старшина резерва Том Сегаль, 28 лет, из поселка Эйн а-Бсор, боец ​​89-го батальона 8-й бригады "А-Закен".

В том же бою на юге Ливана были тяжело ранены двое резервистов из 9203-го батальона 3-й бригады "Александрони", резервист из штаба 8-й бригады "А-Закен" и резервист из 89-го батальона 8-й бригады "А-Закен".

В ходе другого инцидента 25 октября в бою на юге Ливана был тяжело ранен боец ​-резервист из 221-го батальона 2-й бригады "Кармели".

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, около границы с Ливаном и в Ливане, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погиб 761 военнослужащий ЦАХАЛа.