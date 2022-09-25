Сегодня ЦАХАЛ вводит режим блокады палестинских территорий

Армия обороны Израиля со второй половины дня 25 сентября вводит режим блокады палестинских территорий. Как поясняют в пресс-службе ЦАХАЛа, режим блокады вводится по результатам оценки ситуации в области безопасности и в соответствии с распоряжением правительства.

В праздничный период проезд жителей Палестинской автономии в Израиль будет разрешен только по гуманитарным соображениям.

РОШ А-ШАНА

(25-27.09.2022)

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Режим блокады в Иудее и Самарии, а также на границе с сектором Газы вступит в воскресенье, 25 сентября в 16:00, и будет снят 27 сентября в 23:59.

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ЙОМ КИПУР

(4-5.10.2022)

Режим блокады начнет действовать в ночь на 4 октября, и будет снята в полночь 5 октября.

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СУККОТ

(9-15.10.2022)

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Территория Иудеи и Самарии будет блокирована 9 октября с 16:00. КПП вновь откроются в ночь на 11 октября. 16 октября в 16:00 переходы вновь будут закрыты, и вновь откроются в ночь на 18 октября.

Порядок работы КПП в "будние дни" праздничной недели будет определен позднее.

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В армии поясняют, что решения о закрытии или открытии КПП, а также о возможном продлении режима блокады в Иудеи и Самарии, а также на границе с Газой будет приниматься в соответствии с оценкой ситуации в области безопасности.

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Палестинские террористы неоднократно предпринимали попытки терактов в период праздника Рош а-Шана. В 2002-м, накануне празднования еврейского нового года был совершен теракт-самоубийство в Тель-Авиве: пять человек погибли, десятки людей получили ранения. В 2003-м году в канун этого праздника в поселении Негохот были убиты двое израильтян: семимесячная Шакед Авраам и 26-летний Эяль Гибербаум. В 2008-м году во время праздника арабский террорист направил автомобиль на прохожих на площади ЦАХАЛ в Иерусалиме, 17 человек получили ранения. 24 сентября 2022 года была предпринята автомобильного теракта возле поселения Хават Гилад, террорист был нейтрализован.