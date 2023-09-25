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    В Израиле

    В Йом Кипур в Тель-Авиве происходили столкновения между сторонниками и противниками проведения разделенных коллективных молитв

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    В Йом Кипур в Тель-Авиве происходили столкновения между сторонниками и противниками проведения разделенных коллективных молитв
    Miriam Alster/Flash90

    В воскресенье и в понедельник, в Йом Кипур, в Тель-Авиве происходили столкновения между группами религиозных и светских граждан, мешавших установить перегородки между молящимися мужчинами и женщинами.

    Ранее группа религиозных граждан приняла решение о проведении молитвы с разделением мужчин и женщин, несмотря на решение суда и отклонение апелляции Верховным судом. В центре площади Дизенгоф была установлена сцена, рядом расставили столы, стулья и молитвенники. Полиция не препятствовала.

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    В итоге группа граждан, протестовавших против такого разделения, сорвала проведение коллективной молитвы, на которой мужчин от женщин отделяли израильские флаги.

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    Столкновения происходили также на площади Габима и на площади Медина, где тоже пытались провести разделенные коллективные молитвы.

    С резкой критикой в адрес граждан, помешавших проведению разделенных молитв, выступил премьер-министр Биньямин Нетаниягу, назвавший их "левыми экстремистами".

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    В свою очередь, мэр Тель-Авива Рон Хульдаи назвал "религиозными экстремистами" устроителей мероприятий по проведению разделенных коллективных молитв.

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    Лидер оппозиции, глава парти "Еш Атид" Яир Лапид заявил: "На исходе Йом Кипура премьер-министр Израиля не должен разжигать страсти и усиливать раздор, а должен попытаться принести успокоение. К вашему сведению, большинство людей, пришедших протестовать против принуждения, постились и молились в этот Йом Кипур. Они не против иудаизма, они пытаются спасти иудаизм от расистской и экстремистской группировки".

    Глава партии "Махане Мамлахти" Бени Ганц обвинил Нетаниягу в "разжигании ненависти".

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