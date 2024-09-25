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Израиль

"Готовность к началу наземного маневра": ЦАХАЛ призывает две бригады резервистов, они отправлены на север

время публикации: 25 сентября 2024 г., 15:41 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 15:54
ЦАХАЛ призывает две бригады резервистов, они отправлены на север
Пресс-служба ЦАХАЛа

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, в соответствии с оценкой ситуации военным командованием принято решение о мобилизации двух резервных пехотных бригад для выполнения оперативных заданий в северном секторе.

"Их призыв обеспечит продолжение действий против "Хизбаллы", защитит граждан Израиля и создаст условия для безопасного возвращения жителей севера домой" – говорится в официальном сообщении.

25 сентября командующий Северным округом генерал-майор Ори Гордин встретился с бойцами 7-й танковой бригады, завершившей учения на северной границе. Он заявил о начале нового этапа операции "Стрелы севера".

"В начале операции мы нанесли серьезный удар по потенциалу "Хизбаллы", в первую очередь – огневому. Нанесен удар и по командному звену. Теперь необходимо изменить ситуацию в сфере безопасности. Мы должны быть готовы к началу наземного маневра".

Израиль
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