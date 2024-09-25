ЦАХАЛ опубликовал список вооружений "Хизбаллы", которые являются целью атак израильских ВВС

В течение первых дней военной операции "Стрелы севера" ВВС ЦАХАЛа поразили тысячи целей на территории Ливана. Армейская пресс-служба перечисляет виды вооружений "Хизбаллы", значительная часть которых была ликвидирована.

Это:

- крылатые ракеты DR-3 – произведены в России, дальность до 200 км, боеголовка массой 300 кг; это модифицированные Ту-143 "Рейс" (по кодификации NATO ADV-1);

- тактический разведывательно-ударный БПЛА Tiyad 107 – произведен по иранским технологиям, дальность до 100 км; применялись десятки раз, такой беспилотник поразил дом в Нагарии 9.09.2024;

- ракеты "земля-земля" различных модификаций дальностью 50-200 км, с боеголовкой от 100 до 500 кг; запуски ракет такой дальности фиксировались не менее 70 раз;

- тяжелые ракеты с боеголовкой до 1 тонны и с дальностью до 15 км; многократно применялись для ударов по приграничным целям;

- ракеты малой дальности (до 50 км), с боеголовкой до 100 кг; применялись тысячи раз для ударов по целям в Израиле.

ЦАХАЛ отмечает, что зачастую "Хизбалла" хранила такие ракеты и БПЛА не на больших складах, а в жилых домах и гаражах мирных граждан. Поэтому израильские ВВС вынуждены атаковать дома, фактически превращенные в склады вооружений.