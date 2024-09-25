Новая волна ударов ЦАХАЛа по целям на всей территории Ливана. Видео
время публикации: 25 сентября 2024 г., 08:20 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 08:22
ЦАХАЛ сообщает, что утром 25 сентября 2024 года израильские ВВС осуществили очередную волну атак на объекты "Хизбаллы" на всей территории Ливана.
Были атакованы десятки складов оружия, в том числе крылатых ракет и высокоточных пусковых установок, здания военного назначения и другие объекты террористической организации "Хизбалла".
После атак на склады боеприпасов были зафиксированы вторичные взрывы, свидетельствующие о наличии большого количества боеприпасов на подвергшихся нападению складах.
Ссылки по теме