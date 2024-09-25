Новая волна ударов ЦАХАЛа по целям на всей территории Ливана. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что утром 25 сентября 2024 года израильские ВВС осуществили очередную волну атак на объекты "Хизбаллы" на всей территории Ливана.

Были атакованы десятки складов оружия, в том числе крылатых ракет и высокоточных пусковых установок, здания военного назначения и другие объекты террористической организации "Хизбалла".

После атак на склады боеприпасов были зафиксированы вторичные взрывы, свидетельствующие о наличии большого количества боеприпасов на подвергшихся нападению складах.