Водитель легковой машины потерял сознание и врезался в автобус в Хайфе

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Кармель в 18:43 поступило сообщение о серьезной аварии на улице Стела Марис в Хайфе. По всей видимости, водитель легковой машины потерял сознание, в результате чего потерявший управление автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автобус.

Фельдшеры и парамедики МАДА начали реанимацию водителя легковой машины, мужчины в возрасте около 45 лет. Не прекращая реанимационных мероприятий, его отправили в больницу РАМБАМ в критическом состоянии. Владелец автобуса получил легкие травмы.

Из больницы сообщили, что усилия врачей оказались тщетными, и мужчина скончался. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.