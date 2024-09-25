Водитель легковой машины потерял сознание и врезался в автобус в Хайфе
время публикации: 25 сентября 2024 г., 19:11 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 20:22
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Кармель в 18:43 поступило сообщение о серьезной аварии на улице Стела Марис в Хайфе. По всей видимости, водитель легковой машины потерял сознание, в результате чего потерявший управление автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автобус.
Фельдшеры и парамедики МАДА начали реанимацию водителя легковой машины, мужчины в возрасте около 45 лет. Не прекращая реанимационных мероприятий, его отправили в больницу РАМБАМ в критическом состоянии. Владелец автобуса получил легкие травмы.
Из больницы сообщили, что усилия врачей оказались тщетными, и мужчина скончался. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.
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