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Израиль

Водитель легковой машины потерял сознание и врезался в автобус в Хайфе

время публикации: 25 сентября 2024 г., 19:11 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 20:22
Водитель легковой машины потерял сознание и врезался в автобус в Хайфе
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Кармель в 18:43 поступило сообщение о серьезной аварии на улице Стела Марис в Хайфе. По всей видимости, водитель легковой машины потерял сознание, в результате чего потерявший управление автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автобус.

Фельдшеры и парамедики МАДА начали реанимацию водителя легковой машины, мужчины в возрасте около 45 лет. Не прекращая реанимационных мероприятий, его отправили в больницу РАМБАМ в критическом состоянии. Владелец автобуса получил легкие травмы.

Из больницы сообщили, что усилия врачей оказались тщетными, и мужчина скончался. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.

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