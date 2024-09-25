x
25 сентября 2024
|
последняя новость: 15:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 сентября 2024
|
25 сентября 2024
|
последняя новость: 15:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полицейский спас раненную осколками противоракеты бездомную собаку

время публикации: 25 сентября 2024 г., 13:44 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 13:44
Полицейский спас раненную осколками противоракеты бездомную собаку
Пресс-служба полиции Израиля
Полицейский спас раненную осколками противоракеты бездомную собаку
Пресс-служба полиции Израиля

В ходе осмотра пострадавших от ракетных обстрелов районов сотрудник полицейского участка Западной Галилеи Йоси Саваг получил сообщение от жителей местного совета Джудейда-Макр о бродячей собаке, которая получила осколочные ранения в результате падения обломков противоракеты.

Приехав в поселок, он обнаружил собаку – судя по ее сильной худобе и заброшенному виду, она достаточно давно была брошена или потеряна хозяевами. Собака страдала от осколочных ранений.

Полицейский посадил собаку в патрульный автомобиль и по дороге связался с ветеринаром клиники доктора Сильвии Андреус в Абу-Снане. Ветеринар тепло приняла пострадавшую собаку, пообещав позаботиться о ней до самого выздоровления.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 июня 2024

Около Мертвого моря спасли провалившегося в яму нубийского горного козла. Фото, видео
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 февраля 2024

Фельдшер МАДА спас сбитую машиной собаку, возвращаясь после 12-часовой смены
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 31 декабря 2023

ЦАХАЛ показывает, как воюют специально обученные собаки, защищая солдат и нейтрализуя террористов
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 19 декабря 2023

Сотрудники полиции спасли питбуля, подвергавшегося издевательствам. Владелец задержан