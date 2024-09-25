Полицейский спас раненную осколками противоракеты бездомную собаку

В ходе осмотра пострадавших от ракетных обстрелов районов сотрудник полицейского участка Западной Галилеи Йоси Саваг получил сообщение от жителей местного совета Джудейда-Макр о бродячей собаке, которая получила осколочные ранения в результате падения обломков противоракеты.

Приехав в поселок, он обнаружил собаку – судя по ее сильной худобе и заброшенному виду, она достаточно давно была брошена или потеряна хозяевами. Собака страдала от осколочных ранений.

Полицейский посадил собаку в патрульный автомобиль и по дороге связался с ветеринаром клиники доктора Сильвии Андреус в Абу-Снане. Ветеринар тепло приняла пострадавшую собаку, пообещав позаботиться о ней до самого выздоровления.