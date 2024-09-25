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Израиль

Тревога к югу от Хайфы: ракетный обстрел

время публикации: 25 сентября 2024 г., 09:08 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 09:30

В 9:07-9:10 25 сентября тревога "Цева адом" была слышна во многих районах к югу и к юго-востоку от Хайфы – в частности, в Йокнеам Илите, Зихрон-Яакове, Далият аль-Кармеле и других.

Зафиксирован ракетный обстрел из Ливана.

ЦАХАЛ подтверждает: из Ливана было запущено пять ракет. Некоторые из них были перехвачены. Но зафиксированы и падения ракет на израильской территории.

Израиль
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