Тревога к югу от Хайфы: ракетный обстрел

В 9:07-9:10 25 сентября тревога "Цева адом" была слышна во многих районах к югу и к юго-востоку от Хайфы – в частности, в Йокнеам Илите, Зихрон-Яакове, Далият аль-Кармеле и других.

Зафиксирован ракетный обстрел из Ливана.

ЦАХАЛ подтверждает: из Ливана было запущено пять ракет. Некоторые из них были перехвачены. Но зафиксированы и падения ракет на израильской территории.