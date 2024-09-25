Статистика к Рош а-Шана: численность населения Израиля 9,915 млн человек

Накануне праздника Рош а-Шана Центральное статистическое бюро публикует ежегодный статистический отчет о различных сферах жизни еврейского государства. Площадь Государства Израиль составляет 22072 квадратных километров, 98% площади – суша, 2% – это озеро Кинерет и Мертвое море. 21,3% площади суши это сельскохозяйственные территории, 8,8% – леса, рощи и парки, 6,7% – застроенные территории.

В 2023 году самая высокая температура в Израиле была зафиксирована в кибуце Гильгаль в Иорданской долине 13 августа, она достигала 47 градусов. Самая низкая температура в 2023 году была зафиксирована 20 февраля в Мером-Голан – -4,5 градусов.

По состоянию на конец 2023 года, численность населения Израиля составляла 9,915 миллиона человек. 77% населения – около 7,632 миллиона – это евреи и представители других национальностей, 20,8% (2,067 миллиона жителей страны) – это арабы. 2,2% жителей Израиля, порядка 216 тысяч человек, это иностранные граждане. Темпы прироста населения составляли в 2023 году в Израиле 1,6% (в сравнении с 2,2% в 2022 году).

Среди евреев в возрасте 20 лет и старше 43,5% называют себя светскими, 18,9% соблюдают некоторые традиции, но не считают себя религиозными людьми, 13% соблюдают традиции и считают себя религиозными людьми, 12,5% – религиозные, 11,3% – ультрарелигиозные.

С момента создания Государства Израиль в еврейское государство репатриировались 3,46 миллиона человек. В 2023 году в Израиль репатриировались 46 тысяч человек (для сравнения – в 2022 году в Израиль прибыли 74,4 тысячи "олим хадашим"). В 2023 году покинули Израиль на длительный срок или навсегда 55,3 тысячи человек, вернулись после длительного отсутствия в Израиле 27,8 тысяч человек.

В 2023 году в Израиль приехали 81,5 тысячи иностранных рабочих, имеющих рабочую визу (в сравнении с 67,8 тысячами в 2022 году). Покинули Израиль до конца 2023 года 74,4 иностранных рабочих (в сравнении с 55,1 тысячами в 2022 году).

По состоянию на конец 2022 года, в Израиле было 51643 супружеские пары, и 15196 пар развелись. (Данные о браках и разводах обрабатываются дольше, поскольку складываются из предоставляемых различными источниками, включая раввинаты, шариатские суды и другие органы).

В 2023 году в Израиле родилось 178724 ребенка, у среднестатистической израильтянки 2,85 ребенка. В том же году 15173 женщины обратились в специальные комиссии с просьбой о прерывании беременности. Уровень обращений в комиссию по разрешению прервать беременность составлял 6,9 на каждую тысячу женщин в возрасте от 15 до 49 лет.

В отчетный период в Израиле было 2920300 семей (частных домашних хозяйств), в среднем, в каждой семье было 3,19 человека.

Здоровье и здравоохранение

Объем национальных расходов на здравоохранения составлял в 2023 году 136,3 миллиарда шекелей (7,2% от ВВП), в сравнении со 131 миллиардом шекелей (7,4% от ВВП) в 2022 году.

В больницах Израиля 1,7 койкомест для госпитализации на каждую тысячу населения. На каждые 1000 человек населения в Израиле 3,5 врача и 5,5% медсестер и медбратьев, работающих в системе общественного здравоохранения (данные за 2022 год).

Средняя продолжительность жизни в Израиле – 81 год у мужчин и 85,5 лет у женщин.

В 2023 году в Израиле умерло 49918 человек, что говорит о 5,2 случаях смерти на каждую тысячу человек населения. Уровень младенческой смертности составил в ушедшем году 2,7 случая на каждую тысячу новорожденных.

Самой распространенной причиной смерти в Израиле в 2023 году были онкологические заболевания, на которые приходилось 22,6% случаев смерти. На втором месте находятся сердечно-сосудистые заболевания – 12,6% смертей. 8,4% смертей в Израиле в 2023 году стали следствием коронавирусной инфекции.

18,2% израильтян в возрасте 20 лет и старше курят сигареты каждый день, 22,2% курят сигареты не каждый день или время от времени. 84,2% израильтян в возрасте 20 лет и старше считают, что у них хорошее состояние здоровья.

У 49,1% израильтян в возрасте 20 лет и старше есть лишний вес или ожирение, у 16,1% из них – ожирение. 40% израильтян в возрасте 20 лет и старше занимаются спортом в соответствии с рекомендациями врачей.

Образование

В 2023 году расходы государства на образования составили 148,9 миллиардов шекелей (8% от ВВП), в сравнении со 138,9 миллиарда шекелей (7,9% от ВВП) в 2022 году.

В школах в Израиле в 2022-2023 учебном году учились 1,961 миллиона детей, в том числе 1,143 миллиона в начальных школах и 817,7 тысяч в средних и старших классах. В 2023-2024 учебном году в Израиле работали 210,3 педагогов. 11,6 тысяч детей от седьмого ("заин") до двенадцатого ("йуд-бет") класса (не считая израильских арабов) в 2022-2023 учебном году бросили школу и не учились в альтернативных учебных заведениях.

В яслях и детских садах в Израиле в 2022-2023 учебном году было 896 тысяч детей от рождения до семилетнего возраста. В 2023-2024 учебном году в яслях и детских садах работали 29,7 тысяч воспитательниц.