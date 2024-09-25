ЦАХАЛ о тревоге в Тель-Авиве: перехвачена баллистическая ракета, летевшая из Ливана

ЦАХАЛ уведомил: причина срабатывания сирены "Цева адом" в Тель-Авиве, Рамат-Гане и А-Шароне – запуск ракеты класса "земля-земля", которая пересекла территорию Ливана и была перехвачена силами ПВО.

Для перехвата была использована система ПРО "Праща Давида", предназначенная для перехвата ракет средней дальности.

Отметим, что впервые с начала войны "Железные мечи" (7.10.2023) и вступления "Хизбаллы" в эту войну (8.10.2023) была предпринята попытка ракетного обстрела Тель-Авива из Ливана.

Речь идет о запуске баллистической ракеты дальностью не менее 150 км.

Как сообщалось ранее, в 6:30-6:31 тревога "Цева адом" была слышна в Тель-Авиве, Рамат-Гане и окрестностях. В 6:32 тревога была слышна во многих населенных пунктах округа А-Шарон. Где именно была перехвачена ракета, ЦАХАЛ не сообщает. Не уточняется и какие средства были использованы для перехвата данной ракеты.

ЦАХАЛ подчеркивает: в настоящее время нет изменений в распоряжениях Управления тылом. Занятия в образовательных учреждениях в центре Израиля будут проводиться в обычном режиме.