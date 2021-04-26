СМИ: кабинет безопасности одобрил "жесткий ответ" на ракетные обстрелы

Согласно сообщениям в СМИ, кабинет безопасности уполномочил главу правительства Биньямина Нетаниягу и министра обороны Бени Ганца в случае продолжения ракетных обстрелов из Газы задействовать план, предусматривающий "решительные" действия против ХАМАСа и других террористических группировок в Газе.

Об этом сообщалось в вечерних выпусках новостей на телеканалах "Кан-11" и "Кешет-12".

Заседание кабинета безопасности было созвано после того, как за последние дни в сторону израильской территории из сектора Газы были выпущены более 40 ракет. 11 из них летели на жилые районы, девять из них были сбиты системой ПРО "Железный купол".

Заседание кабинета продолжалось более 2,5 часов. По данным 12-го телеканала, кабинет, утвердил план нанесения интенсивных ударов с воздуха по террористической инфраструктуре в секторе Газы, представленный начальником Генштаба. Детали операции, если вообще будет принято решение о ее проведении, будут утверждать Нетаниягу и Ганц.

Телеканал "Кешет-12" отмечает, что кабинет безопасности дал понять: если Израиль решит действовать, то по ХАМАСу и другим террористическим организациям будет нанесен "значительный" удар.

При этом телеканалы передают, что израильское правительство продолжает через посредников переговоры с ХАМАС о прекращении обстрелов и восстановлении спокойствия. ХАМАС, со своей стороны, дает понять, что он пытается обуздать "Исламский джихад", который спровоцировал последний виток напряженности.

Корреспонденты телеканала "Кан-11" передают из населенных пунктов, находящихся на границе с сектором и подвергающихся ракетным обстрелам, что их жители крайне скептически относятся к обещаниям правительства дать "жесткий ответ", который вынудит террористов прекратить обстрелы.