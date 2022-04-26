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NEWSru.co.il :: В Израиле26 апреля 2022 г., 11:15

"Дело 4000": адвокаты допрашивают Шломо Фильбера

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"Дело 4000": адвокаты допрашивают Шломо Фильбера

В окружном суде Иерусалима возобновился допрос Шломо Фильбера, государственного свидетеля по "делу 4000". Фильбера допрашивают адвокаты обвиняемых, и первым ему вопросы задает Жак Хен, адвокат бывшего главы концерна "Безек" Шалуя Аловича.

Перед праздником Песах прокуратура завершила допрос Фильбера, занимавшего в 2015 году пост генерального директора министерства связи. Главным в его показаниях в полиции было свидетельство о встрече с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, в ходе которой тот якобы отдал распоряжение продвигать сделку по слиянию "Безек" и YES. Прокуратура утверждает, что помощь в продвижении этой сделки является одним из проявлений "коррупционной связи" между Нетаниягу и Аловичем.

В ходе допроса представители прокуратуры потребовали объявить Фильбера "враждебным свидетелем" из-за противоречий его показаний в суде показаниям в полиции. Представитель прокуратуры заявила, что Фильбер добавляет к своим показаниям то что не звучало во время допроса в полиции. "Есть разница в показаниях, и это разница не только семантическая, но и сущностная. Свидетель добавляет детали, которые меняют картину, и мы просим суд разрешить нам подвергнуть свидетеля перекрестному допросу", - сказала Йегудит Тирош.


Суд отклонил просьбу объявить Фильбера "враждебным свидетелем".

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 марта 2022
Суд отказался объявить Шломо Фильбера "враждебным свидетелем", однако дал прокуратуре право на его перекрестный допрос

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