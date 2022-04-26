Иерусалим:
20 - 27°
Тель-Авив:
16 - 23°
Эйлат:
24 - 35°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле26 апреля 2022 г., 19:48

БПЛА ЦАХАЛа упал на территории Сирии

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
БПЛА ЦАХАЛа упал на территории Сирии

Во вторник, 26 апреля, стало известно, что на территории Сирии упал беспилотный летательный аппарат, запущенный израильскими военными.

Причины потери беспилотника расследуются.

Новостная служба медиакорпорации "Кан" цитирует источник в ЦАХАЛе, который утверждает, что не существует угрозы утечки информации.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 15 апреля 2022
SOHR: около Дамаска израильскими ВВС атакованы объекты проиранских сил и "Армии освобождения Палестины"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 14 апреля 2022
Сирийские СМИ сообщают об атаке израильских ВВС на цели в пригороде Дамаска

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

19:54 "Штраус" обещает двойную компенсацию за возвращенные продукты
19:48 БПЛА ЦАХАЛа упал на территории Сирии
19:39 На пустыре в Беэр-Шеве перевернулся джип, двое пострадавших
18:49 Медленное правосудие: вынесены приговоры по делу об экологической катастрофе 2011 года в русле ручья Цин
18:28 Министерство алии и интеграции опровергло информацию об отмене мероприятий в честь 9 мая
17:50 Министр просвещения представила реформу экзаменов на аттестат зрелости
17:07 Нафтали Беннет получил письмо с угрозами и вложенной в него пулей
16:58 "Я знаю, кто убил Таир Раду": охранники суда были подняты на поиски незнакомца, говорившего с судьей
15:45 Посольство Украины: в Израиле отменены мероприятия в честь 9 мая
15:26 Стрельба в поселке Нехора на юге страны, ранен мужчина
Загрузка...