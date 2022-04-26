БПЛА ЦАХАЛа упал на территории Сирии
Во вторник, 26 апреля, стало известно, что на территории Сирии упал беспилотный летательный аппарат, запущенный израильскими военными.
Причины потери беспилотника расследуются.
Новостная служба медиакорпорации "Кан" цитирует источник в ЦАХАЛе, который утверждает, что не существует угрозы утечки информации.
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