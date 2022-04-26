Посольство Украины: в Израиле отменены мероприятия в честь 9 мая

Посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук встретился с министром алии и интеграции Пниной Тамено-Шете. Как сообщается на странице дипмиссии в социальной сети Facebook, обсуждались вопросы, связанные с большой волной репатриации из Украины.

Была также достигнута договоренность о реализации программ психологической поддержки украинских граждан, включая оказание помощи людям, получившим психологическую травму в условиях войны – особенно детям и подросткам.

В сообщении отмечается, что израильские специалисты обладают и необходимым опытом работы с людьми, получившими такие травмы в ходе военных действий, и языковыми навыками.

"Министр Тамено-Шете сообщила, что, несмотря на традицию предыдущих лет, в нынешнем году было решено воздержаться от общественных мероприятий и шествий на 9 мая, в связи с российской агрессией против Украины", - утверждает посольство Украины.