Прогноз погоды на 26 апреля: тепло, переменная облачность, дожди на востоке

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 26 апреля, температура будет немного выше среднесезонной. Переменная облачность. Возможны дожди на востоке страны.

В Иерусалиме – 20-27 градусов, в Тель-Авиве – 16-23, в Хайфе – 18-23, в Эйлате – 24-35, в Беэр-Шеве – 15-32, в Мицпе-Рамоне – 18-27, на побережье Мертвого моря – 25-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-23, в Ариэле – 20-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-32, на Голанских высотах – 17-31.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 30-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 20 км/ч).

В среду-пятницу – малооблачно и тепло.