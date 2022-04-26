"Кан 11": в 2018 году Нетаниягу заблокировал продвижение сделки с ХАМАСом, предложенной главами силовых структур

Вечером апреля телеканал "Кан 11" опубликовал сообщение, согласно которому в 2018 году главы оборонных структур Израиля сформировали предложение по сделке с ХАМАСом. В ходе этой сделки должны были быть возвращены тела лейтенанта Адара Голдина и старшего сержанта Орона Шауля, а также освобождены Авере Менгисту и Хишам ас-Саид.

Как сообщил журналист Рои Шарон, предложение было сформировано вскоре после очередного круга эскалации в секторе Газы. Составление предложения было инициировано тогдашним начальником генерального штаба ЦАХАЛа Гали Айзенкотом. В совещании принимали участие также глава ШАБАКа Надав Аргаман. глава "Мосада" Йоси Коэн, а также глава военной разведки Тамир Хайман и координатор по вопросам похищенных и пленных Ярон Блюм.

Главы силовых структур пришли к выводу о том, что сложились наиболее благоприятные обстоятельства для заключения сделки по "приемлемой цене".

Силовики предлагали двухэтапную сделку, на первом этапе которой будет объявлено обоюдное прекращение огня, а Израиль прекратит меры гражданского давления на Газу: будет дано согласие на возобновление работы КПП "Керем Шалом", а также на расширение зоны рыболовства. Кроме этого, на более поздних этапах предусматривалось расширение проекта электрификации сектора, а также решение проблемы зарплат чиновникам правительства ХАМАСа. Эту проблему предполагалось решить при помощи денег из Катара.

На втором этапе должна была быть осуществлена сама сделка. Предполагалось, что ХАМАС передаст Израилю тела военнослужащих и освободит граждан. Израиль, со своей стороны, должен был освободить активистов ХАМАСа, в том числе тех, кто были задержаны во время операции "Нерушимая скала". Исключение составляли обвиняемые в убийствах.

Документ был направлен главе Совета по национальной безопасности Меиру Бен Шабату и премьер-министру Биньямину Нетаниягу. Состоялось одно обсуждение с участием премьер-министра, который пообещал принять решения. Однако продвижения в этом направлении не последовало.

Рои Шарон отметил, что целью формирования этого документа было предоставление премьер-министру опоры в виде авторитетных глав оборонных структур, на тот случай, если Нетаниягу захочет продвигать сделку.