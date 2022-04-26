"Резкое увеличение налога на собак": светские израильтяне возмущены законодательным "троллингом" ультраортодоксов

Несмотря на то, что поданный депутатами "Яадут а-Тора" Моше Гафни и Ури Маклебом законопроект о десятикратном увеличении налога на собак не имеет никаких шансов быть принятым, он вызвал острую реакцию со стороны любителей собак и организаций по защите животных.

Авторы законопроекта не скрывали, что их целью является "троллинг" коалиции в целом и партии НДИ в частности в связи с введением акциза на одноразовую посуду. Однако организация "Цаар Баалей Хаим" восприняла эту инициативу всерьез и сравнила ее с действиями иранских властей: "Ультраортодоксы хотят устроить здесь Тегеран. Иранский запрет на содержание собак недалек от их идеалов".

Петиция против поданного законопроекта на платформе "Ацума" собрала за сутки более 17 тысяч подписей и широко разошлась в социальных сетях.

Гафни и Маклеб предложили увеличить на собак с 50-350 шекелей в год до 3500 шекелей в год, обосновав это необходимостью "компенсировать экологический ущерб от содержания собак". Депутаты упомянули при этом проведенные в США исследования о влиянии содержания домашних питомцев на окружающую среду (потребление мяса и выбросы углекислого газа), и тем, что собак содержат более обеспеченные слои населения.

В пояснении к законопроекту напрямую указывается, что инициатива является реакцией на введение акциза на одноразовую посуду.

Следует отметить, что Гафни и Маклеб – не первые, кто предлагал подобные законопроекты. Так, например, в декабре 2021 года лидер партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич заявлял: "Никто не спорит, что сладкие напитки вредны. Вопрос в том, должно ли государство вмешиваться путем введения отрицательного стимула. И вопрос, где вы при таком подходе проведете границу. На самом деле я рад, что вы вводите этот налог, хоть он и не будет эффективным. Потому что потом мы сможем сделать то же самое там, где важно нам. Когда мы придем к власти, мы введем налог на корм для кошек и собак, налог на некошерные продукты, потому что они вредят душе".