Ваш выбор - свадьба за границей от 300 евро

Публикуется на правах рекламы. Текст предоставлен рекламодателем

Подготовим и легализуем документы по низким ценам:

- Для СТУПРО (легализация брака, статуса иностранного партнера и совместного проживания),

- Для въездной визы жены (мужа) или партнерши (партнера) для совместного проживания в Израиле.



Звоните 24/7 052-5696580

Основное про свадьбы за границей

Свадьбы за границей для наших сограждан нельзя обсуждать в отрыве от другой темы, из которой прямо вытекает первая. А вопрос состоит именно в том, что в стране, являющейся одним из научно-технологических лидеров 21 века, свадьбы за границей остаются, в сущности, единственной опцией официально зарегистрировать свои отношения для некоторых категорий её граждан.

Дело в том, что в Израиле возможна только регистрация религиозного моноконфессионального брака. Таким образом, многие из наших сограждан могут официально узаконить свои отношения, лишь проведя свою свадьбу за границей, а затем легализовав свой брак в Израиле.

Свадьбы за границей решают вопрос формального брака и для тех израильтян, кто пожелал связать свою судьбу с иностранными гражданами, не относящимися к еврейству.

После легализации Вашей свадьбы за границей и представления брачного свидетельства в МВД Израиля, Ваш новый семейный статус вступает в силу для всех государственных органов нашей страны. В том же случае, когда 1 из пары иностранец – только после проведения процедуры СТУПРО.

Особое значение свадьба за границей может иметь для тех пар, которые проходят процедуру натурализации иностранного партнёра в нашей стране, называемую СТУПРО.

Официальный супружеский статус, который получит пара после свадьбы за границей, значительно ускорит прохождение СТУПРО и в несколько раз приблизит конечный результат. Конечно, мы говорим здесь о получении супругом-иностранцем израильского теудат зеут, со всеми гражданскими и социальными правами, отсюда вытекающими.

Свадьбы за границей – возможность выбора места регистрации

Организация свадеб за границей является одним из направлений в сфере профессиональной деятельности нашей компании.

Прежде всего, пара должна определиться, какую страну они предпочтут для проведения своей свадьбы за границей и, разумеется, короткой поездки туда.

Как говорят в Одессе, выбор здесь не столь велик, сколь разнообразен.

К услугам пары, желающей официально узаконить свои отношения и провести свадьбу за границей, Старая Прага, находящаяся в центре Европы, или любой другой уголок Чехии, столь богатой на архитектурные достопримечательности в виде разного рода замков.

Для проведения Вашей свадьбы за границей именно на Кипре, Вы можете выбрать легендарный Пафос, известный ещё с античных времён или Ларнаку.

Свадьба в Грузии от 300 евро порадует пару, желающую провести свою свадьбу за границей, не только радушием местного населения и уникальными памятниками культуры и архитектуры, не только знаменитым грузинским вином и пейзажами. Грузия– страна, отличающаяся низкими ценами.

Ещё одним путём решения брачного вопроса можно назвать сальвадорские браки, то есть супружеские союзы, заключаемые на расстоянии, по доверенности, выданной нашему представителю в Республике Эль-Сальвадор.

На Вашей свадьбе за границей в Парагвае присутствовать должен хотя бы один из членов будущей семейной пары, что решает проблемы тех людей, которые временно по каким-то обстоятельствам не могут выехать за границу.

Какой бы вариант для Вашей свадьбы за границей ни выбрали лично Вы, мы всегда готовы оказать Вам всю помощь и содействие.

Возможно, Ваши приоритеты в плане выбора места для проведения свадьбы за границей станут Вам лучше понятны после личной консультации со специалистами нашего агентства.

Как мы уже упоминали выше, на важнейшие документы, в том числе на брачное свидетельство, после Вашей свадьбы за границей, ставится печать апостиль. Однако перед свадьбой документы должны быть не только апостилированы, но и переведены на язык той страны, которая выбрана Вами для проведения свадьбы за границей.

Кроме того, для самой процедуры свадьбы за границей нужно предварительно собрать определённый пакет документов. Как правило, это разного рода справки о Вашем семейном статусе, свидетельства о разводе и т. д.

Наше агентство может истребовать и получить для Вас любой документ из любой точки планеты. Это не только сэкономит Вам силы и время, но и упростит всю подготовку Вашей свадьбы за границей, ведь в такое время любящим друг друга людям лучше заниматься другими делами.

Мы также сможем помочь Вам не только в выборе места проведения Вашей свадьбы за границей и подготовке всех бумаг, но и возьмём на себя решение всех организационных вопросов, связанных с Вашей свадьбой за границей, уже на месте. О документах мы сказали выше. Мы назначим дату Вашей свадьбы за границей, удобную лично для Вас, организуем, в случае необходимости, двух свидетелей, необходимых для выполнения всех формальностей, и встретим Вас в аэропорту.

Почему мы, почему с нами всё получится при организации свадьбы за границей

Мы не один год работаем в Израиле в сфере оказания подобного рода услуг, и организация свадеб за границей – отнюдь не единственное направление нашей деятельности.

Свадьбы за границей, как явление, существуют в нашей реальности, конечно же, не от хорошей жизни. Это прямое следствие религиозного диктата, а точнее, диктата религиозного истеблишмента в симбиозе с государственной бюрократией, которая ничего не желает менять в нашей жизни.

В сущности, вопиющее нарушение гражданских прав любого израильтянина – это то состояние, когда он не может сочетаться с избранницей своего сердца светским, гражданским браком в своей стране.

Свадьбы за границей – это легальный, законный способ решения проблемы, возникшей благодаря средневековому атавизму, присутствующему в израильском законодательстве.

Специалисты нашего агентства понимают ситуацию, в которую поставлены тысячи и тысячи наших с Вами сограждан и отвечают за результат своей работы только перед заказчиком, стремясь всегда выполнить её чётко, быстро и профессионально.

Мы подготовим Ваше бракосочетание в том месте, которое Вы выберете, и будем дальше сопровождать Вас вплоть до легализации Ваших брачных документов в нашем МВД. А если понадобится, то мы сможем оказать и дальнейшее содействие супружеской паре в ходе всего процесса СТУПРО, вплоть до получения синего даркона супругом-иностранцем.

С нами у Вас получится!

052-5696580

Агентство A.R.IMMIGREALTY

Эта информация не является юридической консультацией, и не может служить основанием для совершения каких-либо действий. Компания не несет ответственности за любые последствия использования этой информации. Точную информацию для Вашего конкретного случая можно получить только непосредственно на консультации.