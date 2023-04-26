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    В Израиле

    Состоялось вручение Премии Израиля. Одна из лауреатов передала Нетаниягу записку с критикой

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    Состоялось вручение Премии Израиля. Одна из лауреатов передала Нетаниягу записку с критикой
    Olivier Fitoussi/POOL

    Во Дворце наций в Иерусалиме состоялась церемония вручения одной из самых престижных наград страны – Премии Израиля. Имена лауреатов были уже известны, их традиционно объявляют перед праздником, однако сама награда вручается на церемонии, которая проводится в День Независимости Израиля.

    Присутствовавшие на церемонии обратили внимание, что художница Михаль Ровнер, получившая премию за достижения в области пластического искусства, подойдя к главе правительства Биньямину Нетаниягу, во время рукопожатия передала ему некую записку, которую тот спрятал в карман. На вопросы журналистов она ответила, что это было "письмо обеспокоенного гражданина премьер-министру о том, что раскол в обществе представляет опасность для всех". "Я надеюсь получить ответ", – затем сказала она 13-му телеканалу.

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    В этом году лауреатами Премии Израиля стали: певец Йоси Леви, известный под псевдонимом Даклон ("за ивритскую песню"), профессор Замир Меварех ("за исследования в области образования"), профессор Михаль Шварц ("за исследования в сфере естественных наук"), художница Михаль Ровнер ("за пластическое искусство"), профессор Эммануэль Пелед ("за исследования в области химии и химической инженерии"), Йорам Динштейн ("за исследования в области юриспруденции"), профессор Йехоаш Хиршберг ("за исследования в области музыки и музыковедения"), профессору Дов Шварц("за исследования в области философии, израильской мысли и каббалы"), профессору Авиталь Газит ("за исследования в сфере наук об окружающей среде и устойчивом развитии").

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    Лауреатами Премии Израиля в номинации "Дело жизни" за особый вклад в общество стала Рахель Хебер, продолжившая дело своего покойного мужа раввина Йешаягу Хабера в созданной им общественной организации "Матанат Хаим", помогающей людям, нуждающимся в пересадке органов; исполнительный директор Mobileye, профессор Амнон Шашуа; и основатель и председатель "Бейт яд ле-баним ха-друзим", бывший депутат Кнессета от "Ликуда" Амаль Нассер эль-Дин.

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