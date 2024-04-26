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Израиль

Состояние девушки, раненной в результате теракта в Рамле, улучшилось

время публикации: 26 апреля 2024 г., 20:51 | последнее обновление: 26 апреля 2024 г., 20:56
Состояние девушки, раненной в результате теракта в Рамле, улучшилось
Flash90. Фото: М.Альстер

Из больницы "Асаф а-Рофе" сообщают, что состояние девушки, получившей ножевое ранение в результате теракта в Рамле, стабилизировалось, теперь оно оценивается врачами как средней тяжести.

В пятницу, 26 апреля, около 16:00, в Рамле ножевое ранение верхней части туловища получила девушка примерно 18 лет. Она была доставлена бригадой парамедиков в больницу, ее состояние оценивалось врачами как тяжелое.

Командующий Центрального округа полиции генерал-майор Ави Битон заявил, посетив место нападения в Рамле, что полиция рассматривает инцидент как теракт с националистической подоплекой.

Нападавшим является 21-летний мужчина "из известной в городе семьи и, по имеющимся данным, страдающий психическим заболеванием".

Ранее было сообщено, что террорист был нейтрализован прохожим, выстрелившим в него. Также известно, что задержан мужчина, подозреваемый в причастности к теракту. Полиция ищет других возможных подозреваемых.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 апреля 2024

Полиция рассматривает нападение на девушку в Рамле как теракт