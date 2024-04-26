ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам "Хизбаллы" в деревнях Шебаа и Маркаба. Видео

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ночь на 26 апреля самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по инфраструктуре "Хизбаллы" в районе деревни Шебаа и по военному строению в деревне Маркаба на юге Ливана.

Кроме того, в ответ на запуск двух противотанковых ракет в стороны горы Дов, из артиллерийских орудий были обстреляны боевики, а в районе Шебаа танковым залпом была уничтожена ракетная установка.