Автомобиль министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира попал в ДТП
время публикации: 26 апреля 2024 г., 18:25 | последнее обновление: 26 апреля 2024 г., 18:53
Автомобиль, в котором находился министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, попал в аварию, столкнувшись с другой машиной. Это произошло, когда министр выезжал из Рамле, где осмотрел место теракта, происшедшего несколькими часами ранее.
По предварительным данным, машина, в которой ехал министр, проехала на красный свет.
Итамар Бен-Гвир доставлен в больницу "Асаф а-Рофе", по мнению врачей, он находится в состоянии от легкого до среднего.