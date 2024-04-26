Автомобиль министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира попал в ДТП

Автомобиль, в котором находился министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, попал в аварию, столкнувшись с другой машиной. Это произошло, когда министр выезжал из Рамле, где осмотрел место теракта, происшедшего несколькими часами ранее.

По предварительным данным, машина, в которой ехал министр, проехала на красный свет.

Итамар Бен-Гвир доставлен в больницу "Асаф а-Рофе", по мнению врачей, он находится в состоянии от легкого до среднего.