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Израиль

Автомобиль министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира попал в ДТП

время публикации: 26 апреля 2024 г., 18:25 | последнее обновление: 26 апреля 2024 г., 18:53
Итамар Бен-Гвир
Chaim Goldberg/Flash90

Автомобиль, в котором находился министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, попал в аварию, столкнувшись с другой машиной. Это произошло, когда министр выезжал из Рамле, где осмотрел место теракта, происшедшего несколькими часами ранее.

По предварительным данным, машина, в которой ехал министр, проехала на красный свет.

Итамар Бен-Гвир доставлен в больницу "Асаф а-Рофе", по мнению врачей, он находится в состоянии от легкого до среднего.

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