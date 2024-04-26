Оптимизм Нетаниягу, критика Бен-Гвира, ожидания оппозиции. Итоги политической недели

Обзор подготовил политический обозреватель NEWSru.co.il Габи Вольфсон

Праздничная неделя началась, по сути, в ночь на пятницу, когда, как пишут западные СМИ, Израиль нанес ответный удар по Ирану и позициям проиранских сил на Ближнем Востоке. Широкомасштабной войны, которой не хотел никто, не случилось. Опросы показали изменения отношения израильтян к своему правительству – в позитивную сторону. Пока неясно, надолго ли, однако у Нетаниягу появился повод для оптимизма.

В хорошем настроении садился за пасхальный стол и Итамар Бен-Гвир. Его высказывание по поводу удара по Ирану вызвало шквал критики в политической системе. Но избиратели Бен-Гвира в согласии покивали головами. И избирателей этих точно не стало меньше.

Опросы недели: аромат осторожного оптимизма для Нетаниягу

По известному выражению Шимона Переса, опросы – это духи – их приятно нюхать, но опасно их запахом упиваться. С одной стороны, Нетаниягу есть чему радоваться. Число мандатов, которые набирают его блок и его партия, в соответствии с последними опросами, растет.

В опросе, опубликованном на этой неделе телеканалом "Решет", оппозиция теряет твердое большинство, которое у нее было, и набирает 60 мандатов без партии РААМ. Один из выводов, который сделали в блоке "только не Биби" после печального опыта краха "правительства перемен", заключается в том, что коалиция не должна зависеть от РААМ, так как там каждый день появляется новая Ринауи Зуаби, отказывающаяся голосовать с коалицией. "Эксперимент с вашим участием провалился", – крикнул в Кнессете тогда еще депутат Нир Орбах главе РААМ Мансуру Аббасу. Это ощущение не изменилось, и те, кто сегодня мечтают о создании правительства без Нетаниягу, понимают, что залогом является получение 61 мандата без РААМ. Последние опросы показывают, что при нынешнем политическом раскладе решить эту задачу будет совсем непросто. Нетаниягу, со своей стороны, понимает, что его блоку 61 мандата в обозримом будущем не набрать, пока он вынужден довольствоваться постепенным ослаблением противника.

Более важным для Нетаниягу является тот факт, что растет число израильтян, готовых видеть его на посту премьер-министра (у Ганца все еще есть преимущество, но оно сокращается). Мандаты, которые набирает та или иная партия, второстепенны по сравнению с личной популярностью премьера, так как именно привлекательность лидера зачастую приводит избирателей к решению о том, кому отдать свой голос.

Разумеется, ни у кого нет точного ответа на вопрос, с чем связаны изменения в отношении к Нетаниягу, которые наблюдаются в настоящий момент, а что самое важное – неясно, в какой степени эти изменения имеют характер тенденции. Однако уже сейчас очевидно, что речь идет не более чем о сиюминутном настроении избирателей, которые выбирают к тому же из действующих в политической системе фигур. В момент выборов политическая система будет выглядеть совершенно иначе.

Опрос, опубликованный телеканалом "Решет", проверил возможность создания "умеренной правой партии", в которую войдут бывший глава "Мосада" Йоси Коэн, бывший премьер-министр Нафтали Беннет и бывший министр Гидеон Саар. Такая виртуальная партия, рискующая взорваться от избытка эго еще до своего рождения, выглядит очень привлекательной для многих избирателей и набирает 32 мандата, в основном за счет ухода электората от Ганца и Лапида. Если автоматически относить эту партию к блоку противников Нетаниягу, то ее создание позволяет этому блоку без особых проблем сформировать коалицию.

Все это, разумеется, спекуляции, однако несколько тенденций очевидны. Израильтяне ищут партию на правом фланге, партию, которую не возглавлял бы Нетаниягу, партию, которая не была бы в зависимости от Смотрича и Бен-Гвира, партию, которая не опиралась бы на ультраортодоксов.

Трагедия 7 октября 2023 года может стать для "Ликуда" тем, чем стала для "Аводы" "вторая интифада". "Партия труда" в начале 2000-х утратила своих избирателей, так и не сумев найти новых. Не исключено, что тот же процесс проходит сегодня "Ликуд".

Итамар Бен-Гвир: непрерывная предвыборная кампания

Было бы слишком просто, если бы можно было говорить о том, что есть одна незаполненная ниша – ниша ""Ликуда" без Нетаниягу". Но она не одна. Израильтяне, напуганные событиями 7 октября, ищут ясных и простых ответов на непростые вопросы. Одним из тех, кто такие ответы им предлагает, является глава "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир. "Слабенько", – сказал он, комментируя сообщения СМИ об ответе Израиля на атаку со стороны Ирана. Высказывание весьма проблематичное для министра, однако Бен-Гвиру всегда было тесно в министерском костюме. Гораздо вольготнее он чувствовал себя в широкой рубахе оппозиционера, уличного трибуна. "Слабенько", – сказал он, обращаясь при этом не к Нетаниягу и не к Байдену. Эти слова были обращены к избирателям, которым очень не по душе была сдержанность, продемонстрированная Израилем.

Критика, звучавшая почти со всех сторон, также была на руку Бен-Гвиру. Когда ты находишься на радикальных или по крайней мере таких позициях, которые не имеют шанса быть принятыми, легко представить себя тем мальчиком, который кричит, что король голый и показывает всем ту правду, которую они видеть не хотят. Не думаю, что будет преувеличением сказать, что лучшее, что могло бы сегодня произойти с Бен-Гвиром, это если бы Биньямин Нетаниягу принял решение его уволить из правительства. Нетаниягу это понимает и вынужден, скрепя сердце, мириться с экстравагантными заявлениями министра национальной безопасности. Альтернативы у Нетаниягу пока нет.

Бени Ганц: капкан может захлопнуться

Глава "Махане Мамлахти" озадачен. Всё, казалось, складывалось в его пользу: теряющая популярность коалиция, ошибочное решение Яира Лапида остаться в оппозиции, жажда израильтян видеть сдержанного, еще недавно носившего погоны генерал-лейтенанта и популярного политика в качестве кандидата на пост премьер-министра. Ганц соответствовал этим требованиям более чем кто-либо другой. Однако, как любит говорить политтехнолог Авив Бушински, для избирателей Ганц – это парковка. Можно отдохнуть, осмотреться и принять спокойное решение о том, в какую сторону двигаться дальше.

Иными словами, Ганца поддерживали до тех пор, пока не было альтернатив. Сейчас они появляются, и для главы "государственного лагеря" ситуация усложняется. "Он стал братом-близнецом Нетаниягу и ни на что не влияет", – говорят в "Еш Атид" и левее. "Он вставляет палки в колеса правительства и мешает побеждать", – говорят в "Ликуде" и правее. Объективно не верно ни то, ни другое, но популярность политиков формирует не объективная реальность, а то, как они выглядят в глазах избирателей. Ганц выглядит все хуже. На данном этапе он не подает никаких признаков того, что намерен выходить из правительства. И чем сильнее будет тенденция его ослабления, тем надежнее он будет связан с Нетаниягу в надежде на то, что израильтяне перед выборами поверят в довод: "Я влиял на происходящее изнутри". Не часто такой довод убеждает избирателей.

Оппозиция: в ожидании момента

На этой неделе должна была состояться встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и главы оппозиции Яира Лапида. Такие встречи должны проходить раз в месяц, и целью их является информирование премьер-министром главы оппозиции по вопросам безопасности. В последний раз такая встреча состоялась 6 февраля, и, как сообщалось после нее, Лапид выражал готовность присоединиться к правительству. Тогда же сообщалось, что коалиционные партнеры Нетаниягу, в том числе Смотрич, поддерживают предложение о присоединении Лапида к правительству. Нетаниягу заинтересованности не проявил, и с тех пор с Лапидом не встречался. Встреча должна была состояться 24 апреля, в канцелярии Нетаниягу сослались на напряженный график и сообщили, что брифинг отложен на 24 часа. В итоге встреча была назначена на вечер 25 апреля.

Если Лапид и был готов присоединиться к правительству, что, кстати, совершенно не очевидно – одно дело заявлять о готовности, совсем другое быть реально готовым присоединиться – готовность эта давно иссякла. Лапид никогда не планировал быть спасательным кругом для Нетаниягу, однако надеялся поддержать возможную сделку по освобождению заложников, тем самым немного исправив впечатление, которое оставило его решение не присоединяться к правительству. Сейчас на повестке дня сделки нет, а есть лишь протесты против правительства, протесты, в которых самое непосредственное участие принимают избиратели "Еш Атид". В этих условиях призывы Лапида к Ганцу и Айзенкоту покинуть правительство звучат логичнее, чем предложение ему присоединиться к правительству. Лапид также видит опросы, понимает, что переформатированная политическая система обескровит его еще более, и поэтому хотел бы выборов как можно скорее. В планы Нетаниягу и, что более важно в данном случае, Ганца это не входит.

Авигдор Либерман остается на своей позиции и пожинает электоральные плоды. НДИ, согласно опросам, преодолела отметку в 10 мандатов, и по одному из опросов набирает 12. Возможное объединение на правом фланге нанесет удар и по партии Либермана, однако в данный момент, избиратели щедро одаряют НДИ голосами.

Есть немало общего в стиле кампании, которую ведут НДИ и "Оцма Иегудит". Либерман, так же как и Бен-Гвир, обходит нюансы и предлагает решительные твердые шаги. Их гораздо тяжелее реализовать, чем предложить, однако такая позиция, безусловно, импонирует избирателям, готовым голосовать за лидера, которого считают сильным. На данный момент присоединение Либермана к коалиции кажется крайне маловероятным.

На левом фланге продолжается подготовка к праймериз в партии "Авода". Эта партия сама по себе давно утратила влияние и релевантность, однако, судя по всему, она станет "крышевой структурой", консолидирующей вокруг себя избирателей левого лагеря. На этой неделе стало известно, что бизнесмен Ави Шакед намерен баллотироваться на пост главы партии против Яира Голана именно для того, чтобы воспрепятствовать ее объединению с МЕРЕЦ. "Такое объединение станет прямой и непосредственной угрозой для будущего "Аводы"", – заявил Шакед. На данный момент, его шансы на победу выглядят призрачными, однако праймериз в "Аводе" (и не только) уже неоднократно преподносили сюрпризы. В канцелярии премьер-министра, естественно, желают победы Шакеду. Любой раскол в лагере противников Нетаниягу идет на пользу премьер-министру. Именно раскол между "Аводой" и МЕРЕЦ привел к тому, что на выборах 2022 года блок правых и религиозных партий одержал убедительную победу.

В оппозиции понимают, что в ближайшее время очевидных перспектив развала коалиции нет. В то же время, появляющиеся сообщения возможном возобновлении переговоров по сделке с ХАМАСом, а также истекающий срок подготовки закона о призыве, дают оппозиционерам надежду на возникновение напряженности в правительстве. Коалиции в Израиле, как известно, разваливаются из-за внутренних противоречий, а не под ударами оппозиции. Той остается лишь по возможности раскачивать лодку.

И последнее. В начале недели появилась публикация о намерении США наложить санкции на батальон "Нецах Йегуда", подразделение, где проходят службу религиозные и ультраортодоксальные военнослужащие. Почти вся политическая система публично высказалась против этих намерений США. Бени Ганц заявил, что речь идет о грубой ошибке, и даже Рам Бен-Барак ("Еш Атид") сказал, что "необходимо побеседовать с американцами, а проблемы с "Нецах Йегуда" должна решать армия". В конце недели стало известно, что решение о санкциях будет скорее всего заморожено. Выясняется, что можно возражать американцам и добиваться своего.