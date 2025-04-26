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Израиль

В результате падения дерева в заповеднике Нахаль а-Шофет погиб профессор Моти Голани

Несчастные случаи
время публикации: 26 апреля 2025 г., 12:36 | последнее обновление: 26 апреля 2025 г., 12:46
В результате падения дерева в заповеднике Нахаль а-Шофет погиб профессор Моти Голани
Flash90. Фото: А.Султан

В пятницу, 25 апреля, в результате падения дерева в заповеднике Нахаль а-Шофет, погиб мужчина.

Разрешено к публикации его имя, это профессор Моти Голани (71 год), историк периода британского мандата и государства Израиль, действительный профессор Тель-Авивского университета и глава Института изучения сионизма и Израиля имени Хаима Вейцмана.

Профессор Голани, проживавший в поселении Гиват-Эла, гулял с семьей в одном из популярных туристических мест Рамот-Менаше. Во время прогулки обрушилось дерево, задев нескольких туристов.

Голани был доставлен в больницу в критическом состоянии, где врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Израиль
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