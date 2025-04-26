В секторе Газы погиб военнослужащий ЦАХАЛа

Разрешено к публикации имя бойца ЦАХАЛа, погибшего на севере сектора Газы. Это капитан Идо Волох, 21 год, из Иерусалима, боец 46-го танкового батальона 401-й бронетанковая бригада "Иквот ха-Барзель".

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 850 военнослужащих ЦАХАЛа.