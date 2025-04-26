Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 26 апреля, температура немного понизится и будет соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Возможен моросящий дождь, преимущественно на севере.

В Иерусалиме – 10-20 градусов, в Тель-Авиве – 16-21, в Хайфе – 15-20, в Эйлате – 20-31, в Беэр-Шеве – 14-24, в Мицпе-Рамоне – 13-23, на побережье Мертвого моря – 19-27, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-22, в Ариэле – 12-21, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-25, на Голанских высотах – 12-22.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн – 50-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В воскресенье ожидается повышение температуры во внутренних районах. В понедельник-вторник температура немного понизится. В среду – повышение температуры, солнечно.